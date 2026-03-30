Bandeira do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Bandeira do BotafogoDivulgação/Botafogo

Publicado 30/03/2026 23:01 | Atualizado 30/03/2026 23:10

Estados Unidos - O Botafogo afirmou que o jogador Gustavo Xisto foi vítima de ofensas racistas no empate em 3 a 3 com o Houston Dynamo, nesta segunda-feira (30), no Texas, pela Dallas Cup Sub-19. Segundo a denúncia, as ofensas foram proferidas um atleta do time norte-americano.

Em nota, o Botafogo relatou que "após o ato, o técnico adversário afirmou que ia substituir o jogador em questão e outro atleta do Dynamo pediu desculpa pelo ocorrido".

"O Clube segue prestando todo acolhimento necessário ao atleta alvinegro e relatou formalmente o acontecimento à organização do campeonato", diz outro trecho da nota do Alvinegro.

A denúncia em campo aconteceu quando a partida estava empatada em 2 a 2. A partida ficou paralisada por cerca de dez minutos até ser retomada.

Veja o comunicado do Botafogo:

Na partida entre Botafogo e Houston Dynamo (EUA), válida pela 2ª rodada da Dallas Cup Sub-19, nesta segunda-feira (30), o atleta Gustavo Xisto foi vítima de ofensas racistas proferidas por um atleta da equipe norte-americana.



pic.twitter.com/wp88to5gu8 — Botafogo Base (@base_botafogo) March 31, 2026

Na partida entre Botafogo e Houston Dynamo (EUA), válida pela 2ª rodada da Dallas Cup Sub-19, nesta segunda-feira (30), o atleta Gustavo Xisto foi vítima de ofensas racistas proferidas por um atleta da equipe norte-americana. Após o ato, o técnico adversário afirmou que ia substituir o jogador em questão e outro atleta do Dynamo pediu desculpa pelo ocorrido.



O Botafogo reitera seu posicionamento contrário a qualquer tipo de preconceito. Racismo é crime e deve ser combatido de forma exemplar. O Clube segue prestando todo acolhimento necessário ao atleta alvinegro e relatou formalmente o acontecimento à organização do campeonato.