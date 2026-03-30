Chris Ramos celebra gol marcado pelo Botafogo sobre o Ceará, no Castelão - VÃ­tor Silva / Botafogo

Chris Ramos celebra gol marcado pelo Botafogo sobre o Ceará, no CastelãoVÃ­tor Silva / Botafogo

Publicado 30/03/2026 17:00

Rio - O Botafogo pode ganhar um reforço nos próximos dias. Chris Ramos, que vem tratando uma lesão, iniciou o processo de transição na semana passada e poderá retornar aos gramados em até 15 dias. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

O centroavante sofreu uma lesão simples no começo do ano, durante treinamentos da equipe. A expectativa era de retorno contra o Flamengo, em meados de março, no entanto, houve uma regressão que atrasou sua volta.

O atacante chegou ao Alvinegro no dia 15 de agosto de 2025. Ainda sem atuar em 2026, o jogador soma 15 jogos e quatro gols pelo clube. O centroavante também tem passagens por Cádiz e Real Valladolid.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (1), contra o Mirassol, em duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 19h30, no estádio Nilton Santos. Na competição, o Glorioso ocupa a 17ª colocação, com seis pontos.