Rio — O Botafogo avançou nas negociações pelo técnico português Franclim Carvalho. As conversas evoluíram neste fim de semana para a contratação do ex-auxiliar de Artur Jorge, de acordo com o jornalista Bruno Andrade, da "ESPN", em declaração nesta segunda-feira (30).
Segundo o repórter, "tudo indica" que o ele será o novo comandante do Glorioso, embora não tenha nada acertado até o momento.
No cargo de auxiliar, Franclim fez parte do grupo do Alvinegro no ano de 2024, quando o Botafogo conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro.
O Alvinegro está sem técnico desde que demitiu Martín Anselmi, há pouco mais de uma semana, devido a resultados ruins e a eliminação precoce na pré-Libertadores. O interino Rodrigo Bellão assumiu o time.
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