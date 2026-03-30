Franclim Carvalho esteve no Botafogo em 2024 como integrante da comissão técnica de Artur Jorge - Vítor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho esteve no Botafogo em 2024 como integrante da comissão técnica de Artur JorgeVítor Silva / Botafogo

Publicado 30/03/2026 11:55 | Atualizado 31/03/2026 09:35

Rio — O Botafogo avançou nas negociações pelo técnico português Franclim Carvalho. As conversas evoluíram neste fim de semana para a contratação do ex-auxiliar de Artur Jorge, de acordo com o jornalista Bruno Andrade, da "ESPN", em declaração nesta segunda-feira (30).



Segundo o repórter, "tudo indica" que o ele será o novo comandante do Glorioso, embora não tenha nada acertado até o momento.

No cargo de auxiliar, Franclim fez parte do grupo do Alvinegro no ano de 2024, quando o Botafogo conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro.



O Alvinegro está sem técnico desde que demitiu Martín Anselmi, há pouco mais de uma semana, devido a resultados ruins e a eliminação precoce na pré-Libertadores. O interino Rodrigo Bellão assumiu o time.