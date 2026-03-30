Marlon Freitas em treino do PalmeirasDivulgação / Palmeiras
Marlon Freitas pede desculpas a torcedores do Botafogo: 'Assumo meu erro'
Jogador, de 31 anos, trocou o Alvinegro pelo Palmeiras
Botafogo denuncia racismo contra jogador em competição de base nos EUA
Alvinegro informou que 'relatou formalmente o acontecimento à organização do campeonato'
Chris Ramos inicia transição e pode reforçar o Botafogo em duas semanas
Atacante, de 29 anos, ainda não atuou em 2026
Botafogo tem pior início no Brasileirão desde 2016 e se afunda em crise
Alvinegro está na zona de rebaixamento e sem técnico
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Em crise e sem técnico, Botafogo tem pior defesa do Brasileirão
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Conversas evoluíram no último fim de semana
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