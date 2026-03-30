Marlon Freitas em treino do Palmeiras - Divulgação / Palmeiras

Marlon Freitas em treino do PalmeirasDivulgação / Palmeiras

Publicado 30/03/2026 15:35

Rio - O volante Marlon Freitas, de 31 anos, pediu desculpas aos torcedores do Botafogo, pela declaração que deu recentemente de que a temporada atual é a melhor da sua carreira. O jogador reforçou que o ano de 2024, quando foi campeão da Libertadores e do Brasileiro, pelo Alvinegro fazem parte da sua vida.

"Quero pedir desculpas, assumo meu erro da minha última entrevista. A pergunta foi “melhor ano” e eu falei 2026, porque eu creio e tenho muita fé que esse ano vai ser o melhor ano. É assim na vida de todo mundo, só que eu poderia deixar uma coisa mais guardada para mim, sabe? Então, quero pedir desculpas a todos os torcedores que se sentiram ofendidos, 2024 está na minha história, está na história de todo botafoguense. Eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração muito grande pelo Botafogo e isso ninguém vai tirar", afirmou em entrevista ao "SporTV".

Na mesma entrevista, Marlon Freitas também irritou os torcedores do Botafogo ao eleger o Campeonato Paulista de 2026, conquistado pelo Palmeiras sobre o Grêmio Novorizontino, como o maior título da sua carreira. Depois, o volante acabou se envolvendo numa confusão com os jogadores alvinegros no duelo entre os dois times pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

Marlon Freitas defendeu o Botafogo de 2023 a 2025. No começo do ano, ele foi negociado com o Palmeiras. Em 2024, pelo Alvinegro, o volante fez história ao conquistar o Brasileiro e o inédito título da Libertadores.