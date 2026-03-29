Rodrigo Bellão comandou o Botafogo contra o Athletico-PRVitor Silva / Botafogo
Interino do Botafogo lamenta goleada e despista sobre problemas extracampo
Rodrigo Bellão comandou o Alvinegro na derrota diante do Athletico-PR
Interino do Botafogo lamenta goleada e despista sobre problemas extracampo
Rodrigo Bellão comandou o Alvinegro na derrota diante do Athletico-PR
Santi Rodríguez reconhece dificuldades e admite que Botafogo precisa melhorar
Alvinegro foi goleado pelo Athletico-PR por 4 a 1, na Arena da Baixada
Botafogo joga mal e é goleado pelo Athletico-PR em jogo atrasado do Brasileirão
Sem técnico, Alvinegro foi dominado e perdeu por 4 a 1
Sem técnico, Botafogo aposta em interino que já teve passagem pelo Athletico-PR
Alvinegro encara o Furacão, neste domingo (29), e busca amenizar crise
Athletico-PR x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem
Partida será neste domingo (29), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada
Botafogo foi o segundo clube que mais aproveitou a janela doméstica
Alvinegro contratou quatro jogadores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.