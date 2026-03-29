Rodrigo Bellão comandou o Botafogo contra o Athletico-PR - Vitor Silva / Botafogo

Rodrigo Bellão comandou o Botafogo contra o Athletico-PRVitor Silva / Botafogo

Publicado 29/03/2026 22:30 | Atualizado 29/03/2026 22:32

Rio - Em meio a crise do Botafogo, Rodrigo Bellão teve a missão de substituir Martin Anselmi e comandar o time diante do Athletico-PR, neste domingo (29), na Arena da Baixada, em jogo atrasado pela 5ª rodada do Brasileirão. Sob o comando do interino, o Alvinegro teve dificuldades e foi goleado por 4 a 1

"Pensei muito em relação à estratégia e as principais peça que tínhamos devido aos desfalques. Tentei equilibrar a equipe defensivamente. No primeiro tempo por boa parte conseguimos ter sucesso. O gol cedo atrapalhou um pouco o desempenho, mas conseguimos ter equilíbrio defensivo", disse.

O Botafogo entrou em campo desligado e ficou em desvantagem logo aos quatro minutos após uma falha de Barboza. Na etapa final, também sofreu outro gol no início, que minou a chance de reação. Em meio a crise dentro de campo, o Alvinegro ainda enfrenta problemas extracampo. Bellão, no entanto, despistou.

"Como funcionário do clube, eu tenho que dizer que, pela minha parte, essas questões (extracampo) não afetam. São coisas que a gente fica sabendo pela mídia, não tem chegado para dentro. Eu tento trabalhar concentrado na área que eu sou responsável", afirmou.

Com a derrota, o Botafogo permaneceu na zona de rebaixamento e ocupa a 17ª colocação, com seis pontos. Já o Athletico-PR, por sua vez, assume a segunda posição, com 16. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (1), às 19h30 (de Brasília), contra o Mirassol, no Nilton Santos, pela 9ª rodada do Brasileirão.