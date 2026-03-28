Rio - O Botafogo terá ausências importantes para enfrentar o Athletico-PR, neste domingo (29), na Arena da Baixada, pelo Brasileirão. O volante Allan e o atacante Joaquín Correa ficaram dos relacionados da partida e aumentaram a lista de desfalques do Alvinegro.
Sem Danilo, convocado pela seleção brasileira, existia a expectativa de que Allan retornasse ao time titular. Porém, o volante não ficou à disposição do técnico interino Rodrigo Bellão. O atacante Joaquín Correa também não foi relacionado. O Botafogo não explicou os motivos.
Por outro lado, o volante Christian Medina volta a ficar à disposição. O jogador cumpriu suspensão na vitória sobre o Bragantino no último sábado (21) e foi relacionado para o jogo contra o Athletico-PR. O atacante Arthur Cabral, que quase acertou com o Corinthians, também está na lista.
O Botafogo enfrenta o Athletico-PR, neste domingo (29), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em jogo atrasado pela 5ª rodada do Brasileirão. No primeiro jogo após a demissão de Martin Anselmi, o interino Rodrigo Bellão terá a missão de comandar o time, assim como fez no início do Carioca.
Relacionados do Botafogo:
Goleiros: Cristhian Loor, Léo Linck e Raul Defensores: Alex Telles, Barboza, Bastos, Caio Roque, Justino, Kadu, Ponte, Vitinho e Ythallo; Meio-campistas: Caio Valle, Edenilson, Medina, Montoro, Santi Rodríguez e Wallace Davi; Atacantes: Arthur Cabral, Barrera, Júnior Santos, Matheus Martins, Nathan Fernandes e Villalba.
