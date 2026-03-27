Rio - Sem treinador desde o último domingo (22), quando demitiu Martín Anselmi, o Botafogo procura um novo comandante no mercado. Jefferson, ídolo do Glorioso, pediu um treinador com uma proposta ofensiva, fiel ao "DNA do Botafogo".
"Está difícil no mercado, porque acredito que tem que ser um treinador com o DNA do Botafogo hoje. E o DNA do Botafogo hoje é um DNA ofensivo. Por isso que talvez o Brasil está olhando para treinadores de fora, treinadores que têm essas características", disse Jefferson, em entrevista à "Cazé TV".
O ex-goleiro declarou esperar que a diretoria contrate um técnico que tenha presença: "Tem que ser um treinador que possa estar ali. Uma cara, uma identidade, que é o Botafogo ofensivo", pediu Jefferson, lembrando o estilo dos elencos recentes do Alvinegro.
"Antes, a gente sabia que o Botafogo era um pouco mais defensivo, às vezes jogava por uma bola. Hoje não, hoje as coisas mudaram muito. Hoje a gente vê um Botafogo jogando de igual para igual com qualquer equipe. Mas, primeiro, tem que ter um treinador que acredite nessa metodologia", reforçou.
Apesar das expectativas, o ex-goleiro pregou realismo ao projetar o restante da temporada e pediu caras novas no Glorioso: "Eu acho que é difícil, vamos ser bem realistas, repetir os anos anteriores do Botafogo. Com certeza precisa de mais contratações, para que possa realmente ter uma identificação como tinha antes", assumiu.
"Quando a gente olhava o Botafogo (dos últimos anos), a gente via um Botafogo com transições rápidas, que já tinha um coletivo, que todo mundo já se conhecia. Eu acho que passa muito pelo comandante, pelo treinador", disse Jefferson.
O Glorioso está no mercado em busca de um novo treinador. O argentino Hernán Crespo, ex-São Paulo, e o português Franclim Carvalho, antigo auxiliar de Artur Jorge e presente nos títulos de 2024, são nomes na lista.
