Arthur Cabral em treino do BotafogoDivulgação / Botafogo
Corinthians desiste, e Arthur Cabral segue no Botafogo neste primeiro semestre
Atacante, de 27 anos, continuará no clube carioca
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