Arthur Cabral em treino do Botafogo - Divulgação / Botafogo

Arthur Cabral em treino do BotafogoDivulgação / Botafogo

Publicado 27/03/2026 15:40

Rio - Depois de semanas de conversas, o Corinthians desistiu da contratação do atacante Arthur Cabral, de 27 anos. O centroavante irá continuar no Botafogo pelo menos até o meio da atual temporada. As informações foram dadas em primeira mão pelo "GE" e confirmadas pelo Jornal O DIA.

Acabou pesando contra a contratação a questão do salário do atacante, considerado muito alto para os padrões do Timão. Nem o Botafogo, nem o clube cederam em relação às suas exigências e o empréstimo acabou não acontecendo.

Arthur Cabral foi contratado junto ao Benfica, por 15 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões na cotação da época) para ser o substituto de Igor Jesus, vendido ao Nottingham Forest. Ele chegou ao Alvinegro no meio do ano passado.

Porém, o atacante não conseguiu responder às expectativas do torcedor alvinegro. No total, ele entrou em campo em 40 jogos, anotou seis gols e deu quatro assistências. Em 2026, são 12 partidas e apenas um gol.