John Textor, dono da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

John Textor, dono da SAF do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 27/03/2026 13:50 | Atualizado 27/03/2026 14:03

Rio - Sem treinador desde o último dia 22, o Botafogo ainda não avançou em nenhuma negociação para encontrar um substituto para Martín Anselmi. De acordo com a jornalista Joana de Assis, do SporTV, John Textor ainda não analisou nenhuma possibilidade para assumir o comando do Alvinegro.

O diretor de gestão esportiva, Alessandro Brito, está avaliando os nomes para assumir o Botafogo. O clube carioca não trabalha com muitas possibilidades, mas o profissional ainda está fazendo uma avaliação pessoal, antes do norte-americano receber as possibilidades.

O primeiro nome que apareceu com força no Botafogo foi o de Hernán Crespo, ex-São Paulo. O argentino já chegou a ser avaliado por John Textor em outros momentos, mas nas ocasiões, o Alvinegro acabou optando por outros nomes.

O técnico do Famalicão, Hugo Oliveira, e Franclim Carvalho, ex-auxiliar de Artur Jorge, também foram outras possibilidades que apareceram com menos força nos últimos dias no Botafogo.