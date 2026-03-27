John Textor, dono da SAF do BotafogoVitor Silva / Botafogo
John Textor ainda não avaliou nomes de possíveis treinadores do Botafogo
Alvinegro está sem técnico desde o último dia 22
John Textor ainda não avaliou nomes de possíveis treinadores do Botafogo
Alvinegro está sem técnico desde o último dia 22
SAF do Botafogo marca encontro para abrir contas ao clube social
Movimento acontece em meio a reclamações por falta de transparência
Botafogo negocia empréstimo de Artur ao São Paulo
Expectativa é que o acordo seja fechado até o fim desta sexta-feira (27)
Botafogo tem até sexta para se acertar com Corinthians sobre Arthur Cabral
Atacante está em baixa, mas alto salário é um entrave para deixar o Glorioso
Ex-auxiliar de Artur Jorge está em negociação para comandar Botafogo, afirma jornal
Franclim Carvalho realizaria seu primeiro trabalho fora de Portugal
Botafogo renova o contrato do meio-campista Arthur Novaes
Novo vínculo vai até o fim de junho de 2029
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.