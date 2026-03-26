Arthur Cabral está com pouco espaço no Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Arthur Cabral está com pouco espaço no Botafogo Vítor Silva / Botafogo

Publicado 26/03/2026 17:19

Botafogo e Corinthians seguem no impasse em relação à transferência de Arthur Cabral. E o tempo para um acordo é curto, já que a janela especial de transferências acaba na sexta-feira (27), prazo final para uma possível saída do atacante neste momento.



o alto salário do jogador tornou-se um impasse. O Corinthians não pretende estourar o teto salarial e, por isso, não quer pagar o valor integral.

Os dois clubes chegaram a se reunir no fim da semana passada , mastornou-se um impasse. O Corinthians não pretende estourar o teto salarial e, por isso,

Para contratá-lo a equipe paulista pediu para que o Botafogo ficasse responsável por parte dos vencimentos. Essa possibilidade foi descartada pela diretoria.



Diante das conversas paradas, a tendência é que Arthur Cabral não deixe o Botafogo até a próxima janela de transferência. Isso só muda se houver avanço até sexta-feira.



Números de Arthur Cabral pelo Botafogo

Em baixa no Glorioso, o atacante não teve bom desempenho desde que chegou, no meio de 2025. Ele marcou apenas seis gols, além de dar quatro assistências, em 40 jogos. Ele custou 15 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões na cotação da época).

Com a chegada de um novo técnico, entretanto, sua situação pode mudar.