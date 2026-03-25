Arthur Novaes em ação pelo Botafogo, contra o Bangu - Vitor Silva / Botafogo

Arthur Novaes em ação pelo Botafogo, contra o BanguVitor Silva / Botafogo

Publicado 25/03/2026 22:19

Rio - O Botafogo renovou o contrato do meio-campista Arthur Novaes, uma das joias do clube. O novo vínculo do jogador com o Glorioso vai até o fim de junho de 2029.

A renovação já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Conforme informou primeiro a Rádio Tupi, o valor da multa rescisória para clubes do exterior passou a ser de 80 milhões de euros (R$ 483,7 milhões).

Nesta temporada, o jogador de 17 anos disputou cinco partidas com a camisa do time profissional do Botafogo. Ele estreou no dia 8 de fevereiro, na derrota do Glorioso para o Vasco por 2 a 0, pelo Estadual.

Ele também participou dos jogos contra Flamengo, Boavista (2) e Bangu. Com o elenco profissional, conquistou a Taça Rio deste ano.