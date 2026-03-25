Martin Anselmi durou apenas 18 partidas no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Martin Anselmi durou apenas 18 partidas no BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 25/03/2026 09:43

O Botafogo acompanha com atenção o futuro de Martín Anselmi, demitido no domingo (22). O técnico argentino é uma das opções para assumir o Monterrey, do México, segundo a TV Azteca Deportes, e um acerto é visto pela SAF alvinegra como uma oportunidade para não pagar a multa rescisória.



A explicação deve-se à cláusula que trata da demissão antes do fim de contrato. Pelo acordo entre as partes, o Glorioso tem que pagar o restante dos salários que Anselmi receberia até o fim de 2027, estimado em 4 milhões de euros (cerca de R$ 24,3 milhões).



A questão é a interpretação sobre essa cláusula relativa ao técnico assumir outro clube após deixar o Botafogo. Os dirigentes dizem que, se o técnico começar outro trabalho a multa rescisória não é mais válida.

Já os representantes do argentino entendem que somente em caso de demissão a partir de agosto esse valor não seria pago. Como não houve acordo entre as duas partes, a tendência é que a discussão vá parar na Justiça.



Enquanto isso, Anselmi vive a expectativa de voltar a trabalhar em breve. Apesar de não ter feito bom trabalho no Brasil nem em Portugal, onde comandou o Porto, ele tem prestígio no México, onde comandou o Cruz Azul.

O Monterrey está sem técnico desde o mês passado, quando demitiu Domènec Torrent, ex-Flamengo. Neste período, Nicolás Sánchez comanda interinamente a equipe, que não faz bom Campeonato Mexicano, onde está na nona colocação, com apenas quatro vitórias em 12 rodadas.