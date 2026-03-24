John Textor, dono da SAF do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

John Textor, dono da SAF do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 24/03/2026 13:48

Rio — O Botafogo mantém as buscas por um técnico, após a confirmação da saída de Martín Anselmi no último domingo (22). A decisão final será do dono da SAF do Alvinegro, John Textor, que irá conduzir entrevistas com os candidatos, em colaboração com a diretoria de futebol no Brasil.



O clube mantém os postulantes ao cargo em sigilo, mas a lista inclui treinadores como Juan Pablo Vojvoda, demitido do Santos recentemente, Hernán Crespo, Fernando Diniz e Tite, de acordo com o "ge".



Até a definição do novo técnico, Rodrigo Bellão, do sub-20, permanecerá como interino. Os dirigentes terão a semana com pausa na Data Fifa para seguir as negociações, até o próximo duelo, contra o Athletico-PR, neste domingo (29).

Para este processo, o Botafogo utilizará um banco de dados com análises de treinadores e seus estilos de jogos, criados no fim de 2024.



Um outro objetivo é não demorar tanto para realizar a nova escolha. O diretor de gestão esportiva do Alvinegro, Alessandro Brito, comentou sobre as buscas por um novo técnico.



"A gente já sabe o que nós temos que fazer na temporada, da obrigação de trazer um treinador o quanto antes. Por outro lado, estamos respaldados pelo [Rodrigo] Bellão, que é um excelente profissional, que vem atuando dentro da categoria de base. Já atuou no Campeonato Carioca e nos dá tranquilidade para que a gente possa tomar a melhor decisão no futuro", disse.