John Textor, dono da SAF do BotafogoVítor Silva / Botafogo
O clube mantém os postulantes ao cargo em sigilo, mas a lista inclui treinadores como Juan Pablo Vojvoda, demitido do Santos recentemente, Hernán Crespo, Fernando Diniz e Tite, de acordo com o "ge".
Até a definição do novo técnico, Rodrigo Bellão, do sub-20, permanecerá como interino. Os dirigentes terão a semana com pausa na Data Fifa para seguir as negociações, até o próximo duelo, contra o Athletico-PR, neste domingo (29).
Um outro objetivo é não demorar tanto para realizar a nova escolha. O diretor de gestão esportiva do Alvinegro, Alessandro Brito, comentou sobre as buscas por um novo técnico.
"A gente já sabe o que nós temos que fazer na temporada, da obrigação de trazer um treinador o quanto antes. Por outro lado, estamos respaldados pelo [Rodrigo] Bellão, que é um excelente profissional, que vem atuando dentro da categoria de base. Já atuou no Campeonato Carioca e nos dá tranquilidade para que a gente possa tomar a melhor decisão no futuro", disse.
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