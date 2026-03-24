John Textor vive situação delicada no comando da SAF do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

John Textor vive situação delicada no comando da SAF do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 24/03/2026 09:11

Rio — O Botafogo está elaborando um acordo para extender o prazo de pagamento da segunda parcela da dívida com o Atlanta United, dos Estados Unidos, e evitar um novo transfer ban. O clube norte-americano e a MLS estão cientes do momento financeiro turbulento vivido pelo Alvinegro, e o dono da SAF, John Textor, tem participado das negociações sobre o tema, de acordo com o "ge".



O empresário também agiu nos bastidores para evitar que o Atlanta acionasse a Fifa, o que não deve acontecer.

Desde o fim do ano passado, o Botafogo estava impossibilitado de contratar jogadores devido à restrição causada por não ter depositado o valor do jogador Thiago Almada ao time norte-americano.

Em fevereiro, os clubes chegaram ao acordo do pagamento de 10 milhões de dólares à vista e outras quatro parcelas de 5 milhões de dólares. Inicialmente, o prazo para o pagamento da segunda parcela era até 15 de março.



O diretor de gestão esportiva do Botafogo, Alessandro Brito, afirmou, no sorteio da Copa do Brasil, que Textor está "resolvendo" a situação do transfer ban. "Ele tem tido boas reuniões, não só com o Atlanta, mas para o futuro do Botafogo. Ele está bem otimista, é um apaixonado pelo clube. A questão administrativa a gente deixa na mão dele e fica tranquilo que ele vai dar o melhor para o Botafogo."