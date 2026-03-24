CBF alterou o horário do jogo do Botafogo contra o Athletico-PR - Vitor Silva/Botafogo

CBF alterou o horário do jogo do Botafogo contra o Athletico-PRVitor Silva/Botafogo

Publicado 24/03/2026 18:30

Rio - A CBF alterou nesta terça-feira (24) o horário do jogo do Botafogo contra o Athletico-PR, domingo (29), na Arena da Baixada, válido pela 5ª rodada do Brasileirão. Com isso, a partida será realizada às 19h30 (de Brasília), no mesmo dia e local.

Antes, o jogo estava previsto para às 18h30, mas foi alterado por causa de ajuste na grade de transmissão, por solicitação dos detentores de direitos. O jogo será exibido no Premiere, sistema de pay-per-view que pertence ao Grupo Globo.

O jogo precisou ser adiado por causa dos compromissos do Botafogo na fase preliminar da Libertadores. Na ocasião, a partida estava prevista para o dia 11 de março, mas um dia antes o Alvinegro enfrentou o Barcelona de Guayaquil, do Equador, no Nilton Santos.

Em 17º lugar, o Botafogo soma seis pontos, com duas vitórias e quatro derrotas em seis jogos disputados. O Alvinegro encerrou a sequência de quatro derrotas consecutivas com a vitória sobre o Bragantino, no último sábado (21), mas mesmo assim não evitou a demissão do técnico Martin Anselmi.

Sem técnico, o Botafogo deve enfrentar o Athletico-PR sob o comando de Rodrigo Bellão, que comanda a categoria sub-20. Em meio a isso, a diretoria segue se movimentando no mercado e tem conversas com o argentino Hernán Crespo, ex-treinador do São Paulo.