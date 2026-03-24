CBF alterou o horário do jogo do Botafogo contra o Athletico-PRVitor Silva/Botafogo
CBF altera horário de jogo do Botafogo contra Athletico-PR pelo Brasileirão
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