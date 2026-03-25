Anthony integrou o elenco da seleção brasileira sub-20 - Reprodução / Instagram

Anthony integrou o elenco da seleção brasileira sub-20Reprodução / Instagram

Publicado 25/03/2026 07:36

Rio — O Botafogo fechou a contratação do zagueiro Anthony, de 20 anos, do Goiás. Os clubes passaram os últimos dias definindo as partes restantes do acordo, e agora, o defensor é aguardado no Rio no próximo fim de semana para a assinatura.



O modelo de negócio acertado entre os dois times foi uma transferência sem custos, com ambos dividindo o percentual dos direitos econômicos e a equipe goiana tendo direito a um percentual da revenda no futuro.

Terceiro reforço para a defesa do Glorioso, o jovem se junta a Ythallo e Ferraresi como as contratações do Botafogo para 2026 no setor.

Ele ainda não entrou em campo no ano, mas é visto como um zagueiro promissor. Disputou nove jogos pelo Goiás na Série B do ano passado, sendo titular em dois deles, e conquistou o Sul-Americano Sub-20 2025 com a seleção brasileira da categoria. O jogador é canhoto e tem 1,92 metro de altura.