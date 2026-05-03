Rio - Lateral-direito, Vitinho completou 100 jogos pelo Botafogo. O defensor atingiu a marca na derrota por 2 a 1 para o Remo, no último sábado (2), no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele recebeu uma homenagem do Glorioso, celebrou e agradeceu pelo carinho.
"Fico muito feliz, é muito gratificante. Agradeço ao Botafogo por tudo que eles nos dão no dia a dia. Fico feliz por saber que estou na história do clube. Tudo o que vivi nesses menos de dois anos foi muito intenso. A gratidão é eterna, não só minha, mas da minha família. Muito obrigado ao Botafogo e aos torcedores pelo carinho e pelo respeito", iniciou o jogador.
"A torcida sempre me abraçou, sei dos momentos ruins que eu passei, sei também dos momentos bons que eu passei e eles estiveram comigo, então a gratidão por eles é eterna. O carinho pode ter certeza que é recíproco", complementou, em entrevista ao canal oficial do clube.
Com Vitinho à disposição, o próximo compromisso do Botafogo será contra o Racing (ARG). A partida acontecerá na quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.
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