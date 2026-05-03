Vitinho em ação no duelo entre Botafogo e Remo, no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Vitinho em ação no duelo entre Botafogo e Remo, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 03/05/2026 15:00

"Fico muito feliz, é muito gratificante. Agradeço ao Botafogo por tudo que eles nos dão no dia a dia. Fico feliz por saber que estou na história do clube. Tudo o que vivi nesses menos de dois anos foi muito intenso. A gratidão é eterna, não só minha, mas da minha família. Muito obrigado ao Botafogo e aos torcedores pelo carinho e pelo respeito", iniciou o jogador.



"A torcida sempre me abraçou, sei dos momentos ruins que eu passei, sei também dos momentos bons que eu passei e eles estiveram comigo, então a gratidão por eles é eterna. O carinho pode ter certeza que é recíproco", complementou, em entrevista ao canal oficial do clube.