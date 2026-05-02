Rio - O Botafogo divulgou os relacionados para o jogo contra o Remo, neste sábado (2). A bola rola às 16h (de Brasília), em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O principal desfalque é o zagueiro Alexander Barboza, que está em negociações avançadas com o Palmeiras.
Caso atuasse neste sábado, seria o 11º jogo do argentino nesta edição do Brasileirão. O limite para atuar por outro clube na mesma competição é de 12 partidas. Com isso, a tendência é que a zaga do Botafogo seja formada por Bastos e Ferraresi.
No entanto, segundo informações do 'ge', a justificativa para a ausência de Barboza é o limite de estrangeiros relacionados por partida no Campeonato Brasileiro. Os estrangeiros relacionados foram Bastos, Ferraresi, Mateo Ponte, Medina, Montoro, Chris Ramos, Joaquín Correa e Barrera.
Confira os relacionados do Botafogo:
Goleiros: Neto, Raul e Léo Linck;
Defensores: Alex Telles, Bastos, Caio Roque, Ferraresi, Marçal, Mateo Ponte, Vitinho e Ythallo
Meio-campistas: Allan, Medina, Danilo, Edenilson, Montoro e Newton
Atacantes: Arthur Cabral, Chris Ramos, Joaquin Correa, Barrera, Junior Santos, Kadir e Matheus Martins
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.