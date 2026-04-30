Danilo comemora gol pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Danilo comemora gol pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 30/04/2026 11:27

Rio - Referência técnica no Botafogo e cotado para defender a seleção brasileira no Mundial, o volante Danilo tem atraído interesse de clubes do Brasil e da Europa. Considerando a possibilidade de encher os cofres e aliviar as dívidas, o Glorioso planeja negociar o jogador caso receba uma proposta entre 35 e 40 milhões de euros (R$ 204 a 234 milhões), segundo o 'ge'.

Nesta semana, três equipes procuraram o staff do jogador: Palmeiras, clube que o revelou; Fulham, da primeira divisão inglesa; e Zenit, da Rússia. Os dois últimos manifestaram a intenção de investir 30 milhões de euros (R$ 175 milhões) na negociação. Além disso, o volante atrai interesse do Flamengo, que faz sondagens há semanas, e deve tentar sua contratação na próxima janela de transferências

Contratação mais cara da história do clube, Danilo custou 22 milhões de euros (R$ 128 milhões) ao Botafogo, em julho de 2025. Se o valor pedido pelo Glorioso for pago por algum dos clubes interessados, o investimento será praticamente dobrado, aproximadamente um ano depois da compra, visto que a janela de transferências abre em julho deste ano.

Convocado para a última Data Fifa e autor de um dos gols no amistoso contra a Croácia, Danilo vive a expectativa de estar na lista de Ancelotti para a Copa do Mundo. O Botafogo torce junto, já que a participação no Mundial pode ser uma vitrine para o atleta de 24 anos, o que pode valorizar seu passe em mais alguns milhões.