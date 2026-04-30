Danilo comemora gol pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo
Botafogo planeja vender Danilo por valor acima de R$ 204 milhões
Glorioso confia em possível convocação para a Copa como forma de valorizar o passe do volante
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Alvinegro quitou dívida de pouco mais de R$ 1 milhão
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No momento, transfer ban impede o clube de contratar
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