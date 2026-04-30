Durcesio Mello, novo diretor geral da SAF do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Durcesio Mello, novo diretor geral da SAF do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 30/04/2026 20:00

Rio - Em crise financeira, o Botafogo conseguiu um alívio para a sequência da temporada. O Alvinegro pagou nesta quinta-feira (30) a dívida de pouco mais de R$ 1 milhão na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF. Com isso, o clube está liberado para registrar novos jogadores por seis meses.

O Botafogo foi punido no início de abril pelo não pagamento de uma das parcelas de acordo, referente ao mês de março. Essa punição, no entanto, não tem relação com o transfer ban da Fifa pela dívida da transferência de Rwan Cruz junto ao Ludogorets, da Bulgária.

A dívida do Botafogo com o Ludogorets é de aproximadamente R$ 37 milhões. Por causa do transfer ban da Fifa, o Alvinegro não pode registrar jogadores no profissional. Porém, com a situação resolvida com a CNRD, o Glorioso volta a poder registrar atletas na base, que também tinha sido afetada.

A Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF é responsável por analisar e homologar o plano, mas também estabelece eventuais sanções em caso de descumprimento do pagamento das parcelas mensais. As parcelas são parte de um plano coletivo aprovado para o pagamento de dívidas.