Alexander Barboza está deixando o Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Alexander Barboza está deixando o BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 29/04/2026 21:00

Rio - O Botafogo deverá ter duas prioridades para a janela de transferências do meio do ano. A contratação de um zagueiro para repor a saída de Alexander Barboza e também a contratação de mais um goleiro. As informações são da "ESPN".

A saída do argentino deixa uma lacuna grande no elenco, já que Barboza é considerado um dos pilares tanto no setor, quanto na equipe. Em relação a contratação de um goleiro, o entendimento é que o Botafogo precisa de um atleta mais confiável.

Experiente com passagens por clubes do futebol europeu, Neto não tem agradado. O veterano, inclusive, teria tomado decisões extracampo que tem gerado críticas.

Porém, para contratar, o clube carioca precisa as questões do transfer ban, já que está proibido de registrar jogadores tanto pela Fifa quanto pela CNRD da CBF – situação que pode ser revertida com a entrada da SAF no regime de recuperação judicial.