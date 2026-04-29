Carlos Martins é o novo diretor financeiro da SAF do Botafogo e terá árdua missãoArthur Barreto / Botafogo

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O Botafogo anunciou Carlos Martins como o novo diretor financeiro (CFO) da SAF. O profissional tem experiência de 30 anos de experiência no mercado financeiro e chega com a dura missão de trabalhar em meio à grave crise pela falta de dinheiro.
Entre seus objetivos está a modernização dos processos na área financeira da SAF. Além disso, precisará cortar gastos para adequar a nova realidade da SAF, sem dinheiro devido à falta de aporte financeiro dos sócios, em situação pré-falimentar e com risco de atraso dos salários.
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"Estou muito feliz pela confiança dos dirigentes que me convidaram, sei que posso contribuir para um Botafogo cada vez mais forte. Estou ciente da responsabilidade e dos desafios, encontrei um time extremamente motivado e engajado para alcançar nossos objetivos. Agora é trabalhar para honrar esta confiança que me foi depositada", afirmou Carlos Martins.
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No comunicado, o Botafogo ressaltou a experiência do novo diretor "na organização de operações, no fortalecimento da governança e na recuperação da performance financeira, sempre com foco em resultados sustentáveis". Ele trabalhou nos bancos Bradesco e HSBC.