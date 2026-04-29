Carlos Martins é o novo diretor financeiro da SAF do Botafogo e terá árdua missão - Arthur Barreto / Botafogo

Carlos Martins é o novo diretor financeiro da SAF do Botafogo e terá árdua missãoArthur Barreto / Botafogo

Publicado 29/04/2026 12:27

O Botafogo anunciou Carlos Martins como o novo diretor financeiro (CFO) da SAF. O profissional tem experiência de 30 anos de experiência no mercado financeiro e chega com a dura missão de trabalhar em meio à grave crise pela falta de dinheiro.



modernização dos processos na área financeira da SAF. Além disso, precisará cortar gastos para adequar a nova realidade da SAF, sem dinheiro devido à falta de aporte financeiro dos sócios, em

Entre seus objetivos está aAlém disso, precisará cortar gastos para adequar a nova realidade da SAF, sem dinheiro devido à falta de aporte financeiro dos sócios, em situação pré-falimentar e com risco de atraso dos salários.

"Estou muito feliz pela confiança dos dirigentes que me convidaram, sei que posso contribuir para um Botafogo cada vez mais forte. Estou ciente da responsabilidade e dos desafios, encontrei um time extremamente motivado e engajado para alcançar nossos objetivos. Agora é trabalhar para honrar esta confiança que me foi depositada", afirmou Carlos Martins.

No comunicado, o Botafogo ressaltou a experiência do novo diretor "na organização de operações, no fortalecimento da governança e na recuperação da performance financeira, sempre com foco em resultados sustentáveis". Ele trabalhou nos bancos Bradesco e HSBC.