Com 19 anos e 11 dias, o meia-atacante foi o responsável pelo segundo do Glorioso no confronto. Antes, a marca pertencia a Eduardo Neto, que correu para o abraço em um duelo na competição aos 19 anos e nove meses, em 2008. Os dados são do site 'oGol'.
O garoto veste a camisa alvinegra desde meados do ano passado. Nesta temporada, soma dois gols e três assistências em 22 jogos, sendo 17 como titular.
Com Montoro à disposição, o Botafogo se prepara para encarar o Remo, sábado (2), no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso precisa vencer para seguir firme na parte de cima da tabela. Neste momento, soma 17 pontos e ocupa a oitava posição.
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