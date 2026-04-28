Rio - Em meio a crise administrativa, o Botafogo fez o dever de casa e manteve a boa fase sob o comando de Franclim Carvalho. Dominante do início ao fim, o Alvinegro venceu o Independiente Petrolero, da Bolívia, por 3 a 0, nesta terça-feira (28), no Nilton Santos, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Mateo Ponte, Montoro e Newton marcaram os gols da vitória alvinegra.
Com o resultado, o Botafogo chegou a sete pontos e se isolou na liderança do Grupo E da Sul-Americana. O Alvinegro volta a campo no próximo sábado (2), às 16h (de Brasília), contra o Remo, no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão. Já o próximo compromisso na competição continental será diante do Racing, da Argentina, dia 6, às 21h30, novamente em casa.
Botafogo domina o jogo e vence sem dificuldades
O Botafogo dominou as ações no primeiro tempo. Jogando em casa, o Alvinegro controlou a posse de bola, teve mais volume e criou as melhores chances da partida. Já o Independiente Petrolero, por sua vez, jogou com o bloco baixo, tentou fechar os espaços e explorar o contra-ataque, mas não conseguiu. Com isso, o time boliviano não foi uma ameaça ao time carioca.
Ao todo, o Botafogo finalizou 31 vezes e criou chances para definir a vitória ainda no primeiro tempo. Após cruzamento de Alex Telles, Mateo Ponte completou na segunda trave e abriu o placar aos 14 minutos. O Alvinegro continuou atacando e chegou a ampliar com Medina, mas o gol foi anulado por impedimento. Arthur Cabral também teve chance na pequena área, mas não conseguiu completar o passe de Kadir.
O panorama não mudou no segundo tempo. O Botafogo continuou impondo seu ritmo no jogo e encontrando espaços com facilidade. Montoro quase ampliou logo aos cinco minutos, mas o goleiro Gutiérrez fez grande defesa. Depois, aos 16, o camisa 1 do time boliviano não conseguiu impedir o camisa 10 alvinegro, que aproveitou rebote da defesa da cobrança de falta de Alex Telles para ampliar.
Após ampliar o placar, o Botafogo diminuiu o ritmo, mas continuava com o controle das ações e encontrando espaços com facilidade. Nem mesmo após as mudanças, o Alvinegro diminuiu o ritmo. Em contra-ataque, Chris Ramos serviu Newton, que fechou o placar aos 31 minutos. Depois, quase saiu o quarto, mas Marçal acertou a trave na melhor das chances perdidas.
Sul-Americana - 3ª rodada da fase de grupos Data: 28/04/2026 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ) Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Alex Telles (Marçal); Allan, Edenílson (Newton) e Medina; Montoro (Santi Rodríguez), Kadir (Joaquín Correa) e Arthur Cabral (Chris Ramos). Técnico: Franclim Carvalho Independiente Petrolero: Gutiérrez; Saúl Torres, Eduardo, Palma e Francisco Rodríguez (Leaños); Rojas, Diego Vargas (Gustavo Cristaldo) e Willie; Rudy Cardozo (Rivas), Wagner Pinote (Rafael Lutkowski) e Jonathan Cristaldo (Mercado). Técnico: Thiago Leitão Árbitro: Fernando Vejar (CHI) Assistentes: Carlos Poblete (CHI) e Eric Pizarro (CHI) VAR: Miguel Araos (CHI) Gols: Mateo Ponte, aos 14' do 1ºT (1-0); Montoro, aos 16' do 2ºT (2-0); Newton, aos 31' do 2ºT (3-0) Cartões amarelos: Bastos, Santi Rodríguez (BOT); Eduardo (INP) Cartões vermelhos: Eduardo (INP)
