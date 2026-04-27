Alexander Barboza em ação pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Alexander Barboza em ação pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 27/04/2026 18:14

Rio - A transferência do zagueiro Alexander Barboza para o Palmeiras, que parecia sacramentada, ganhou capítulos de incerteza nesta segunda-feira (27). De acordo com o "Uol", apesar do acerto financeiro entre os clubes, um impasse com os representantes do jogador trava a oficialização do negócio, mantendo o Cruzeiro em alerta.



O Palmeiras já tem as bases fechadas com o Botafogo por cerca de US$ 4 milhões (R$ 20 milhões) e o contrato já foi redigido. Os agentes de Barboza, no entanto, buscam uma comissão maior para selar o acordo, o que impediu a assinatura até o momento.



O Cruzeiro observa a situação, apostando na relação de Alexander Barboza com Artur Jorge. O atual treinador da Raposa foi o comandante do zagueiro no clube alvinegro, onde juntos ergueram as taças do Brasileirão e da Libertadores em 2024.

Apesar da tentativa de atravessar o negócio por parte da Raposa, o otimismo em São Paulo permanece. As bases entre as diretorias de Palmeiras e Botafogo estão acertadas, restando apenas o ajuste final de luvas e encargos com o estafe do atleta para o desfecho da transferência.