Franclim Carvalho em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 27/04/2026 12:04





O único jogo que o Glorioso não sofreu gols foi na vitória por 4 a 0 sobre o Cruzeiro na estreia. A equipe teve derrotas por placares grandes, como o 5 a 3 contra o Grêmio e o 4 a 1 para o Athletico-PR, ambas antes da chegada do treinador Franclim Carvalho.

Rio — O Botafogo chegou à marca de 24 gols sofridos no Campeonato Brasileiro após o empate com o Internacional por 2 a 2, no último sábado (25) , em Brasília, pela 13ª rodada. A estatística torna a defesa do Alvinegro a mais vazada do torneio, ao lado da Chapecoense, lanterna da competição.O único jogo que o Glorioso não sofreu gols foi na vitória por 4 a 0 sobre o Cruzeiro na estreia. A equipe teve derrotas por placares grandes, como o 5 a 3 contra o Grêmio e o 4 a 1 para o Athletico-PR, ambas antes da chegada do treinador Franclim Carvalho.

No entanto, mesmo com a estatística negativa, o técnico depositou confiança nos defensores e afirmou, em entrevista coletiva, que enxerga melhora neste setor desde o seu primeiro jogo, contra o Caracas.

"Estamos mais pressionantes, o adversário tem mais dificuldade em criar jogo e sair com conforto forte atrás. Nós não podemos dizer que somos a pior defesa ou a defesa com mais gols concedidos só por culpa do goleiro e da zaga, porque não é. Todos nós sabemos isso e os goleiros sabem disso, porque eu faço questão de frisar isso todos os dias", disse.



Franclim também comentou sobre os gols sofridos contra o Internacional, afirmando que o primeiro se trata de um lance com um "comportamento que não foi bem feito", enquanto o segundo surgiu por causa de um rebote. "Não estamos a defender mal, a equipe está desorganizada ou é um lance criado pelo adversário, não, é um rebote. Acontece, isso faz parte do jogo", concluiu.



Apesar disso, o Glorioso está em uma sequência de oito jogos invicto, com cinco vitórias e três empates, somando todas as competições. O próximo jogo é contra o Independiente Petrolero, pela Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (28), às 19h.