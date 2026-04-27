Franclim Carvalho em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
O único jogo que o Glorioso não sofreu gols foi na vitória por 4 a 0 sobre o Cruzeiro na estreia. A equipe teve derrotas por placares grandes, como o 5 a 3 contra o Grêmio e o 4 a 1 para o Athletico-PR, ambas antes da chegada do treinador Franclim Carvalho.
Franclim também comentou sobre os gols sofridos contra o Internacional, afirmando que o primeiro se trata de um lance com um "comportamento que não foi bem feito", enquanto o segundo surgiu por causa de um rebote. "Não estamos a defender mal, a equipe está desorganizada ou é um lance criado pelo adversário, não, é um rebote. Acontece, isso faz parte do jogo", concluiu.
Apesar disso, o Glorioso está em uma sequência de oito jogos invicto, com cinco vitórias e três empates, somando todas as competições. O próximo jogo é contra o Independiente Petrolero, pela Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (28), às 19h.
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