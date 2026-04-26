John Textor entre torcedores do Botafogo na arquibancada do Mané GarrinchaReprodução de Instagram
Franclim minimiza presença de Textor, que manda recado para torcida do Botafogo
Empresário americano está afastado do controle da SAF, mas viajou com a delegação a Brasília
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Franclim elogia Botafogo, mas ressalta insatisfação com empate: 'Faltou controlar o jogo'
Técnico analisou gols sofridos pelo Glorioso no jogo contra o Internacional
Danilo avalia golaço e revela papo com Franclim: 'Falei que ia fazer de fora da área'
Volante marcou um dos gols no jogo contra o Internacional neste sábado (25)
Botafogo fica no empate com Internacional em jogo de quatro gols no segundo tempo
Alvinegro chegou a ficar na frente do placar duas vezes, com gols de Danilo e Medina, mas Carbonero e Bernabei marcaram para o Colorado
Alex Telles comenta crise da SAF do Botafogo: 'Procuramos blindar o vestiário'
Lateral-esquerdo reforçou importância do foco no trabalho
Botafogo x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem
Partida será neste sábado (25), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha
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