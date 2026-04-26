John Textor entre torcedores do Botafogo na arquibancada do Mané Garrincha - Reprodução de Instagram

John Textor entre torcedores do Botafogo na arquibancada do Mané GarrinchaReprodução de Instagram

Publicado 26/04/2026 12:52 | Atualizado 26/04/2026 12:53

empresário estadunidense acompanhou parte da partida no Mané Garrincha entre os torcedores na arquibancada e postou nas redes sociais.

Mesmo afastado do controle da SAF do Botafogo, John Textor viajou com a delegação a Brasília e marcou presença no empate em 2 a 2 com o Internacional . Oe postou nas redes sociais.

Para o técnico Franclim Carvalho, a presença de Textor em meio à briga pelo controle do futebol alvinegro não chega a ser um problema para os jogadores.



"Não atrapalha em nada, até porque o John é um dos nossos. Nós somos um grupo muito forte, quem chega sente-se integrado. Sabemos que essas notícias têm circulado. Obviamente nós temos internet e seguimos as notícias, não há como esconder. Mas eu disse desde o primeiro dia que o nosso foco era trabalhar e acho que a equipe tem mostrado isso", afirmou.



Já o empresário fez questão de deixar um recado aos seus sócios e também aos torcedores.



"Meu nome é John Textor, não sou mais presidente, estou disfarçado, vou assistir ao jogo com os fãs. Você pode tirar o homem da presidência, mas você não pode tirar o amor pelo clube do homem", disse em vídeo publicado nas redes sociais.



Com óculos escuros e boné, Textor caminhou pelo anel interior do estádio e sentou na arquibancada sendo reconhecido por poucos que estavam por perto.





Apesar dos momentos descontraídos, o outrora dono da SAF do Botafogo vive momento delicado. Sem mais o apoio do clube social, ele se viu retirado do comando do futebol alvinegro em decisão do Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a pedido da Eagle Bidco, atualmente controlada pela Ares, credora que já havia retirado Textor do Lyon.

Uma nova decisão da arbitragem, que pode recolocar ou manter afastado Textor, deve ser confirmada a partir de quarta-feira (29).