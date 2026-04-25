Danilo abriu o placar para o Botafogo, contra o Internacional
"O primeiro tempo foi chatinho, no meu entendimento mais estudado. Teve chance dos dois lados, mas não tanto. O segundo tempo já foi mais aberto. Pude abrir o placar com um belo gol", disse, à "Amazon Prime Video".
O gol do meia saiu aos nove minutos do segundo tempo. Ele recebeu a bola de Mateo Ponte e mandou no ângulo, sem chances para o goleiro Anthoni.
Danilo também falou sobre o abraço que deu no técnico do Botafogo, Franclim Carvalho, após marcar o golaço. "Ele vem fazendo um bom trabalho e antes de sair pra gente vir pro jogo eu falei pra ele que ia fazer um gol de fora da área e ia lá dar um abraço nele", afirmou.
Sobre as chances na Copa do Mundo, Danilo ressaltou que ao treinar duro para ajudar o time, o resto virá naturalmente. "É continuar treinando bem, continuar ajudando o Botafogo, jogando bem e graças a Deus, estou fazendo isso pra ter o nome lá na Copa do Mundo."
O Botafogo volta a campo para enfrentar o Independiente Petrolero na próxima terça-feira (28), no estádio Nilton Santos, pela Copa Sul-Americana.
