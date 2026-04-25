Alex Telles celebra vitória pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Alex Telles celebra vitória pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 25/04/2026 15:26

Alex Telles também falou que apesar disso, os jogadores são informados do que acontece entre os dirigentes. "Alguns membros da direção estão sempre aqui no nosso CT dando a cara para a gente, para poder conversar, o que for necessário. Como capitães, a gente tenta focar no que é dentro de campo. Nosso clima é maravilhoso, é muito bom, e isso se provou nos últimos jogos."



Além de todos os conflitos nos bastidores, o clube admitiu que passa por uma situação financeira delicada, com uma dívida total de R$ 2,5 bilhões. Neste contexto, o lateral-esquerdo reforçou a importância das lideranças do elenco se unirem para passar confiança à equipe.



"A gente procura o máximo possível blindar o vestiário, a gente sempre falou sobre isso. Tanto eu como um dos capitães, a gente tem um elenco muito experiente, eu, Barboza, Marçal, Vitinho, Alan, Edenílson, que chegou também. Temos jogadores muito experientes, que viveram situações parecidas e que podem ajudar os mais novos com isso", declarou.



Dentro de campo, a situação é mais animadora. O time está em uma sequência de sete jogos invicto, com cinco vitórias e dois empates. O próximo jogo é contra o Internacional, neste sábado (25), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro.