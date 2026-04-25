Alex Telles celebra vitória pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo
"Se formos ver os últimos jogos, a gente está dando conta do recado, independentemente das notícias que saem. A gente se fecha da melhor maneira, blinda o nosso vestiário. O mais importante é a gente focar no nosso trabalho, porque não temos que nos preocupar dessa maneira com o que não podemos controlar", afirmou.
O então dono da SAF do Glorioso, John Textor, foi afastado do cargo na última quinta-feira (25), em decisão proferida pelo Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O motivo foi o pedido de recuperação judicial sem a anuência de outros sócios. Então, Durcesio Mello assumiu a função de diretor-geral interino da SAF, medida contestada pela Eagle, que na última semana, deu entrada novamente com um pedido contra o empresário.
Além de todos os conflitos nos bastidores, o clube admitiu que passa por uma situação financeira delicada, com uma dívida total de R$ 2,5 bilhões. Neste contexto, o lateral-esquerdo reforçou a importância das lideranças do elenco se unirem para passar confiança à equipe.
"A gente procura o máximo possível blindar o vestiário, a gente sempre falou sobre isso. Tanto eu como um dos capitães, a gente tem um elenco muito experiente, eu, Barboza, Marçal, Vitinho, Alan, Edenílson, que chegou também. Temos jogadores muito experientes, que viveram situações parecidas e que podem ajudar os mais novos com isso", declarou.
Dentro de campo, a situação é mais animadora. O time está em uma sequência de sete jogos invicto, com cinco vitórias e dois empates. O próximo jogo é contra o Internacional, neste sábado (25), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro.
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