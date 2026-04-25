Franclim Carvalho, técnico do Botafogo, no jogo deste sábado (25), no estádio Mané Garrincha - Vítor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho, técnico do Botafogo, no jogo deste sábado (25), no estádio Mané GarrinchaVítor Silva / Botafogo

Publicado 25/04/2026 22:19





"Mais um belo jogo do Danilo e da equipe. Estou muito satisfeito com o trabalho coletivo. Não preciso esconder que o Danilo é um jogador acima. Tem coisas que eu acho que tem que melhorar, mas tem coisas muito boas. Ele faz um gol fantástico, de levantar o estádio. Ainda tem uma outra situação que o Anthoni faz uma grande defesa, um remate junto à segunda trave no chão. Ele aparece bem naquela zona, nós temos que aproveitar isso. Temos que tentar manter a equipe equilibrada dando liberdade ao Danilo quando ele vai, porque ele não vai sempre", afirmou.



Franclim ressaltou que apesar de estar feliz com a performance, a equipe está insatisfeita por não ter levado os três pontos. O português analisou os dois gols sofridos pelo Glorioso e destacou que o time precisava ter sido mais efetivo.



LEIA MAIS: Danilo avalia golaço e revela papo com Franclim: 'Falei que ia fazer de fora da área' Rio — O técnico Franclim Carvalho, do Botafogo, analisou o empate com o Internacional em 2 a 2 neste sábado (25), pelo Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após o jogo, no estádio Mané Garrincha, o treinador rasgou elogios ao meia Danilo, que abriu o placar, e destacou como faltou controlar mais a partida quando o Alvinegro estava com a vantagem."Mais um belo jogo do Danilo e da equipe. Estou muito satisfeito com o trabalho coletivo. Não preciso esconder que o Danilo é um jogador acima. Tem coisas que eu acho que tem que melhorar, mas tem coisas muito boas. Ele faz um gol fantástico, de levantar o estádio. Ainda tem uma outra situação que o Anthoni faz uma grande defesa, um remate junto à segunda trave no chão. Ele aparece bem naquela zona, nós temos que aproveitar isso. Temos que tentar manter a equipe equilibrada dando liberdade ao Danilo quando ele vai, porque ele não vai sempre", afirmou.Franclim ressaltou que apesar de estar feliz com a performance, a equipe está insatisfeita por não ter levado os três pontos. O português analisou os dois gols sofridos pelo Glorioso e destacou que o time precisava ter sido mais efetivo.

"Acho que nós podíamos ter feito mais gols. Esse é o primeiro ponto. Obviamente que o adversário também joga e tem mérito, também defende, também ataca, mas tivemos mais chances que o adversário. Estamos frustrados por termos sofrido dois gols. No primeiro, nós temos a bola, é um arremesso a nosso favor, depois perdemos a bola. Não podemos deixar o adversário controlar aquela bola. E o segundo é um rebote. Acabou que ele teve felicidade."



Na avaliação do técnico, o que faltou à equipe foi "tentar controlar o jogo" quando o time estava na frente do placar. "Nós estivemos duas vezes em vantagem. A primeira, eu acho que o empate do adversário é cinco ou seis minutos depois, e a segunda, em sete ou oito minutos. Temos que tentar controlar o jogo nesse momento, principalmente", disse.



O Botafogo volta a campo para enfrentar o Independiente Petrolero na próxima terça-feira (28), no estádio Nilton Santos, pela Copa Sul-Americana.