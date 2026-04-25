Franclim Carvalho, técnico do Botafogo, no jogo deste sábado (25), no estádio Mané GarrinchaVítor Silva / Botafogo
"Mais um belo jogo do Danilo e da equipe. Estou muito satisfeito com o trabalho coletivo. Não preciso esconder que o Danilo é um jogador acima. Tem coisas que eu acho que tem que melhorar, mas tem coisas muito boas. Ele faz um gol fantástico, de levantar o estádio. Ainda tem uma outra situação que o Anthoni faz uma grande defesa, um remate junto à segunda trave no chão. Ele aparece bem naquela zona, nós temos que aproveitar isso. Temos que tentar manter a equipe equilibrada dando liberdade ao Danilo quando ele vai, porque ele não vai sempre", afirmou.
Franclim ressaltou que apesar de estar feliz com a performance, a equipe está insatisfeita por não ter levado os três pontos. O português analisou os dois gols sofridos pelo Glorioso e destacou que o time precisava ter sido mais efetivo.
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Na avaliação do técnico, o que faltou à equipe foi "tentar controlar o jogo" quando o time estava na frente do placar. "Nós estivemos duas vezes em vantagem. A primeira, eu acho que o empate do adversário é cinco ou seis minutos depois, e a segunda, em sete ou oito minutos. Temos que tentar controlar o jogo nesse momento, principalmente", disse.
O Botafogo volta a campo para enfrentar o Independiente Petrolero na próxima terça-feira (28), no estádio Nilton Santos, pela Copa Sul-Americana.
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