Alexander Barboza conquistou a Libertadores e o Brasileirão de 2024 pelo BotafogoVitor Silva/Botafogo
Barboza desabafa sobre provável saída do Botafogo e ganha apoio de Textor
Zagueiro se defende de críticas após empate do Glorioso com o Internacional
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Franclim minimiza presença de Textor, que manda recado para torcida do Botafogo
Empresário americano está afastado do controle da SAF, mas viajou com a delegação a Brasília
Franclim elogia Botafogo, mas ressalta insatisfação com empate: 'Faltou controlar o jogo'
Técnico analisou gols sofridos pelo Glorioso no jogo contra o Internacional
Danilo avalia golaço e revela papo com Franclim: 'Falei que ia fazer de fora da área'
Volante marcou um dos gols no jogo contra o Internacional neste sábado (25)
Botafogo fica no empate com Internacional em jogo de quatro gols no segundo tempo
Alvinegro chegou a ficar na frente do placar duas vezes, com gols de Danilo e Medina, mas Carbonero e Bernabei marcaram para o Colorado
Alex Telles comenta crise da SAF do Botafogo: 'Procuramos blindar o vestiário'
Lateral-esquerdo reforçou importância do foco no trabalho
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