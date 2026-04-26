Alexander Barboza conquistou a Libertadores e o Brasileirão de 2024 pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Alexander Barboza conquistou a Libertadores e o Brasileirão de 2024 pelo BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 26/04/2026 15:53

atuação ruim

Alexander Barboza vive seus últimos momentos como jogador do Botafogo, já que sua venda ao Palmeiras está próxima de acontecer. Diante de toda a situação, o zagueiro e um dos líderes do elenco desabafou e reforçou o compromisso com o Glorioso diante das críticas que recebeu pela no 2 a 2 com o Internacional , sábado (25), pelo Brasileirão.

"Podem me julgar por um erro, podem me criticar a até me insultar, mas nunca questionem meu compromisso dentro do gramado", postou nas redes sociais.

"Todo esse tempo provei ser profissional e alguém que se entrega para defender o escudo que representa. Hoje sou jogador do Botafogo e até que não me tirem do clube meu compromisso não vai mudar".



valor gira em torno de R$ 20 milhões, aprovado tanto pela gestão de Textor quanto a atual após o afastamento do empresário estadunidense.

Como Barboza tem contrato até o fim do ano e a negociação pela renovação está travada, a diretoria do Botafogo aceitou vendê-lo para não perdê-lo de graça. O, aprovado tanto pela gestão de Textor quanto a atual após o afastamento do empresário estadunidense.

Textor, inclusive, saiu em defesa do zagueiro em postagem no Instagram neste domingo (26).



"Devemos ter cuidado para não desafiar um homem cujos sapatos não conseguimos calçar e devemos sempre respeitar um guerreiro que nos ajudou a nos tornar campeões. Erros serão cometidos, e lições serão aprendidas, mas não temos retrovisor, e seguimos sempre em frente", escreveu.