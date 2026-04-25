Rio — O Botafogo empatou com o Internacional em 2 a 2 na noite deste sábado (25), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo teve poucas chances de perigo e foi marcado por erros técnicos de ambas as equipes, que tiveram dificuldades para criar. Já na segunda etapa, os times chegaram aos gols com Danilo e Medina para o Alvinegro, enquanto Carbonero e Bernabei fizeram para o Colorado.
fotogaleria
Com os resultados da rodada até agora, o Glorioso permanece na 9ª colocação da tabela, com 17 pontos, enquanto o Colorado cai ao 14º lugar.
O time de Franclim Carvalho volta a campo para enfrentar o Independiente Petrolero, da Bolívia, na próxima terça-feira (28), no estádio Nilton Santos, pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. Já o Internacional terá uma semana de descanso e encara o Fluminense no domingo (3), às 18h30, no Beira-Rio, pelo Brasileirão.
O Botafogo começou a partida com mais posse de bola e teve a primeira finalização logo aos três minutos, com Medina arriscando de longe para fora. Em lance que gerou reclamação, Arthur Cabral recebeu a bola, ganhou no corpo do zagueiro Vitor Gabriel e saiu em direção ao gol, mas a arbitragem marcou falta, quando o relógio marcava 11 minutos.
Na sequência, Edenílson fez boa jogada pelo meio e tocou em profundidade para Júnior Santos, mas o goleiro Anthoni saiu bem e agarrou no último instante. As duas equipes estavam acumulando erros de passes, com dificuldades de criar jogadas perigosas. Aos 20 minutos, Vitinho, do Internacional, ficou no mano a mano com Barboza e conseguiu fazer o drible, mas acabou caindo na sequência.
Já nos 36 minutos, em cruzamento na área do Internacional, Bruno Gomes cabeceou para o meio, e a bola caiu no pé de Júnior Santos, que tentou o chute e furou. Aos 41 minutos, o Botafogo tentou chegar com uma tabela na entrada da área, mas a bola sobrou para Anthoni.
Depois, Bruno Henrique levantou na área do Alvinegro e Félix Torres cabeceou para fora. No último lance da primeira etapa, os gaúchos quase abriram o placar. Carbonero chegou pela direita e cruzou rasteiro para Alerrandro, que tocou de letra para boa defesa de Neto.
Os times voltaram do vestiário dispostos a finalizar mais. O Internacional teve outra chance logo no primeiro minuto do segundo tempo. Bruno Henrique cobrou falta da intermediária, mas a bola foi em cima do goleiro Neto. Depois, em ataque do Alvinegro, Ferraresi cabeceou para trás, Danilo dominou e buscou a finalização. Anthoni defendeu.
O Glorioso, então, abriu o placar aos nove minutos. Danilo recebeu passe de Mateo Ponte, ajeitou e chutou na gaveta, sem chances para o goleiro colocado. Na sequência, Alerrandro tocou em profundidade para Carbonero, que finalizou cruzado; Neto chegou a encostar na bola, mas a deixou passar, e o Inter empatou.
Após empilhar mais chances, o time de Franclim Carvalhou voltou à frente do placar com Cristian Medina, aos 19 minutos. Edenílson cruzou para Matheus Martins, que chutou, exigindo grande defesa de Anthoni. A bola bateu no travessão e o argentino aproveitou o rebote. O Colorado chegou novamente ao empate pouco depois. Em cobrança de escanteio do Internacional, aos 30 minutos, a defesa botafoguense afastou, mas Bernabei chutou de fora da área e contou com desvio de Barboza para tirar a bola de Neto.
Danilo ainda teve outra boa chance aos 36 minutos. Ele roubou a bola de Bernabei e chutou rasteiro, exigindo boa defesa de Anthoni. O Internacional respondeu com Paulinho arriscando da intermediária, mas a bola saiu por cima do gol de Neto. Os times ainda tiveram mais chegadas de perigo até o apito final.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.