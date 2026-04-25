Rio - Botafogo e Internacional se enfrentam neste sábado (25), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela abertura da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Alvinegro busca encostar no G-4 da competição, o Colorado tenta se afastar da zona de rebaixamento após resultados oscilantes.
Onde assistir?
A partida será transmitida pelo Prime Video (streaming).
Como chega o Botafogo?
O Glorioso vive uma boa fase dentro das quatro linhas, sustentando uma invencibilidade de sete partidas. Na última rodada, a equipe goleou a Chapecoense por 4 a 1 e voltou a vencer o time catarinense no meio de semana, desta vez pela Copa do Brasil. O desempenho ajuda a blindar o elenco das turbulências políticas na SAF, que culminaram no afastamento de John Textor.
Para o confronto em Brasília, a espinha dorsal deve ser mantida, com Medina ganhando vaga no lugar de Allan. Apesar das negociações avançadas com o Palmeiras, o zagueiro Alexander Barboza segue escalado. O técnico, porém, não contará com os lesionados Kaio Pantaleão e Nathan Fernandes, além de seguir com o rodízio de estrangeiros que deixa Villalba e Santi Rodríguez fora da lista.
Como chega o Internacional?
O Colorado desembarca no Distrito Federal sob forte pressão. Na 14ª posição com 13 pontos, o time gaúcho tem apenas um de vantagem para a zona de rebaixamento. A vitória de virada sobre o Athletic, pela Copa do Brasil, trouxe alívio ao técnico Paulo Pezzolano após a derrota para o Mirassol, em casa, pelo Brasileirão.
Em relação à escalação, Carbonero deve ser a grande novidade no setor ofensivo para dar mais agressividade ao ataque. Por outro lado, o Inter lida com desfalques importantes: o goleiro Rochet segue fora por lesão na panturrilha direita, enquanto o lateral Matheus Bahia é dúvida. Alan Patrick, principal referência técnica do elenco, também corre o risco de iniciar a partida no banco de reservas.
Botafogo x Internacional
Data e hora: 25/04/2026, às 18h30 (de Brasília) Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF)
Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA) Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Acácio Menezes Leão (PA) VAR: Heber Roberto Lopes (RS)
BOTAFOGO: Neto; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Medina (Allan), Edenílson e Danilo; Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.
INTERNACIONAL: Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Villagra, Paulinho e Bruno Henrique; Vitinho, Alerrandro (Borré) e Carbonero (Alan Patrick). Técnico: Paulo Pezzolano.
