Franclim Carvalho comanda treino do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho comanda treino do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 28/04/2026 08:18 | Atualizado 28/04/2026 08:18

O Botafogo encara o Independiente Petrolero, da Bolívia, nesta terça-feira (28), às 19h, no estádio Nilton Santos, pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. Após boa vitória contra o Racing na Argentina e invicto há oito jogos, o Alvinegro quer continuar com a boa campanha no torneio e conquistar mais três pontos em cima do lanterna do grupo, que ainda não pontuou na competição.

Onde assistir

O jogo terá transmissão na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Alvinegro





Portanto, a provável escalação do Botafogo é: Neto; Vitinho (Ponte), Ferraresi, Barboza (Bastos) e Alex Telles; Edenílson (Allan), Danilo e Montoro; Júnior Santos, Matheus Martins e Arthur Cabral.



LEIA MAIS: SAF do Botafogo envia manifesto à Justiça e declara 'estado pré-falimentar' Franclim Carvalho pode fazer mudanças no Botafogo para rodar o elenco e evitar desgaste físico. Jogadores como Edenílson, Barboza, que está negociando sua saída do clube, e Vitinho, substituído na partida do último sábado (25) por estar gripado, podem ser poupados.Portanto, a provável escalação do Botafogo é: Neto; Vitinho (Ponte), Ferraresi, Barboza (Bastos) e Alex Telles; Edenílson (Allan), Danilo e Montoro; Júnior Santos, Matheus Martins e Arthur Cabral.

Como deve jogar o Independiente Petrolero

Comandado pelo técnico brasileiro Thiago Leitão, o Independiente Petrolero vem de duas vitórias no Campeonato Boliviano, apesar de ter perdido os dois primeiros jogos na Copa Sul-Americana. A equipe deve jogar com o time titular para buscar os três pontos.



Sendo assim, o provável time será: Gutiérrez; Rodríguez, Eduardo, Torres e Vargas; Palma, Rojas e Cardozo; Santos, Barboza e Rivas.

Arbitragem

Árbitro: Fernando Vejar (Chile)

Assistentes: Carlos Poblete (Chile) e Eric Pizarro (Chile)

VAR: Miguel Araos (Chile)