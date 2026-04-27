John Textor não está mais à frente da SAF do Botafogo - Clement Mahoudeau / AFP

John Textor não está mais à frente da SAF do BotafogoClement Mahoudeau / AFP

Publicado 27/04/2026 20:30 | Atualizado 27/04/2026 20:49

Rio - A SAF do Botafogo enviou nesta segunda-feira (27) uma manifestação ao Tribunal Arbitral, que decidiu pelo afastamento de John Textor, e declarou um "inegável estado pré-falimentar". No documento, a SAF diz que não há dinheiro para pagar salários de jogadores e funcionários, além de revelar que existe uma venda de atleta encaminhada para levantar recursos.

O documento foi apresentado pelos representantes da SAF ao Juiz de Direito da 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, de acordo com a "ESPN". O requerimento não tem como objetivo final o retorno de Textor ao comando da SAF do Botafogo, mas pede a suspensão de qualquer direito da Eagle Bidco em relação ao futuro do clube.

Em razão do feriado de Dia do Trabalho na próxima sexta-feira (1), a SAF do Botafogo pede que a decisão seja tomada em caráter de urgência. Na próxima segunda, dia 4, o Glorioso terá que pagar os vencimentos para os jogadores e funcionários. Porém, não há dinheiro para pagá-los, de acordo com informações dos advogados do clube.