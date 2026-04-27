Vitinho em treino pelo BotafogoDivulgação / Botafogo

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Rio - Ausente na última convocação de Carlo Ancelotti, o lateral-direito do Botafogo, Vitinho, admitiu que ficou chateado por não aparecer na lista do italiano. Na opinião do atleta, o posicionamento mais defensivo que Martín Anselmi estava o utilizando pode ter prejudicado a sua avaliação pela comissão técnica da seleção brasileira.
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"Cara, sendo sincero, eu acho que sim. Eu fiquei chateado com a última não convocação de não ter ido. Eu acho também que grande parte foi isso, a forma como eu estava jogando. Teve jogo que joguei de zagueiro, eu nunca joguei de zagueiro na minha vida", disse em entrevista ao canal "Arena Alvinegra".
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Apesar de não ter sido chamado para os amistosos contra França e Croácia, Vitinho afirmou que ainda alimenta esperança de disputar a próxima Copa do Mundo.
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"Ah, desacreditar a gente não acredita nunca, né? Até porque eu lembro que em 2020, mais ou menos, estava na pior fase e sempre pensei em Seleção Brasileira. E isso foi acontecer depois de cinco anos, sabe? Então não vou desacreditar logo agora que estou tão perto. O que eu penso no meu dia a dia é que eu tenho que evoluir a cada dia aqui nos treinos, junto com o Franclim, junto com o grupo, que foi isso que me fez chegar na Seleção", concluiu.