Vitinho em treino pelo Botafogo - Divulgação / Botafogo

Vitinho em treino pelo BotafogoDivulgação / Botafogo

Publicado 27/04/2026 12:57

Rio - Ausente na última convocação de Carlo Ancelotti, o lateral-direito do Botafogo, Vitinho, admitiu que ficou chateado por não aparecer na lista do italiano. Na opinião do atleta, o posicionamento mais defensivo que Martín Anselmi estava o utilizando pode ter prejudicado a sua avaliação pela comissão técnica da seleção brasileira.

"Cara, sendo sincero, eu acho que sim. Eu fiquei chateado com a última não convocação de não ter ido. Eu acho também que grande parte foi isso, a forma como eu estava jogando. Teve jogo que joguei de zagueiro, eu nunca joguei de zagueiro na minha vida", disse em entrevista ao canal "Arena Alvinegra".

Apesar de não ter sido chamado para os amistosos contra França e Croácia, Vitinho afirmou que ainda alimenta esperança de disputar a próxima Copa do Mundo.

"Ah, desacreditar a gente não acredita nunca, né? Até porque eu lembro que em 2020, mais ou menos, estava na pior fase e sempre pensei em Seleção Brasileira. E isso foi acontecer depois de cinco anos, sabe? Então não vou desacreditar logo agora que estou tão perto. O que eu penso no meu dia a dia é que eu tenho que evoluir a cada dia aqui nos treinos, junto com o Franclim, junto com o grupo, que foi isso que me fez chegar na Seleção", concluiu.