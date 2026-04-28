Rio - O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Independiente Petrolero (BOL), nesta terça-feira (28). A bola vai rolar às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.
Franclim Carvalho contará com Santi Rodríguez e Lucas Villalba, desfalques nos últimos jogos pelo limite de estrangeiros. Alexander Barboza, que tem negociações para deixar o Alvinegro, também estará à disposição do técnico português.
O Glorioso precisa da vitória para seguir na liderança do Grupo E. Neste momento, soma quatro pontos - mesmo número do Caracas (VEN), segundo colocado. O Racing (ARG) é o terceiro, com três. E o Independiente Petrolero (BOL) é o lanterna, zerado.
Os relacionados do Botafogo
. Goleiros: Léo Linck, Neto e Raul; . Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Ferraresi, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho; . Meio-campistas: Allan, Cristian Medina, Danilo, Edenilson, Montoro, Newton e Santi Rodríguez; . Atacantes: Arthur Cabral, Chris Ramos, Joaquín Correa, Júnior Santos, Kadir, Lucas Villalba e Matheus Martins.
