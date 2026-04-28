Franclim Carvalho é o treinador do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Franclim Carvalho é o treinador do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 28/04/2026 22:00

Rio - O Botafogo segue invicto sob o comando de Franclim Carvalho. Com uma grande atuação, o Alvinegro venceu o Independiente Petrolero, da Bolívia, por 3 a 0 , nesta terça-feira (28), no Nilton Santos, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O treinador português elogiou a produção ofensiva na vitória sobre o time boliviano e demonstrou satisfação com o desempenho da equipe.

"Sabia que teríamos esse espaço nessa zona em situação de cruzamento entre a zaga adversária e o goleiro. Nós tínhamos que atacar esse espaço, fizemos isso durante a semana com o lateral, com os extremos, com o atacante, com os volantes. O Mateo fez bem, ele aparece bem naquela zona. Portanto, foi bom. O gol abriu um bocadinho. Tínhamos que fazer mais gols nesse jogo, e nós fizemos", disse.

O Botafogo dominou as ações do início ao fim. Jogando em casa, o Alvinegro controlou a posse de bola, teve mais volume e criou as melhores chances da partida. Ao todo, foram 34 finalizações, sendo nove grandes chances e dez defesas do goleiro do time boliviano, além de um gol anulado. O técnico Franclim Carvalho destacou a necessidade de converter o volume das chances claras.

"Criamos muitas chances, tentamos chutar mais ao gol, que é algo que temos insistido, os jogadores fizeram. O volume ofensivo foi traduzido em finalizações e conseguimos fazer só três gols. A vitória nos deixa satisfeito, fizemos três e não sofremos nenhum. Estamos de acordo que precisamos converter o volume. Isso não termina hoje, temos que ir em busca de mais", finalizou.

Com o resultado, o Botafogo chegou a sete pontos e se isolou na liderança do Grupo E da Sul-Americana. O Alvinegro volta a campo no próximo sábado (2), às 16h (de Brasília), contra o Remo, no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão. Já o próximo compromisso na competição continental será diante do Racing, da Argentina, dia 6, às 21h30, novamente em casa.