Alexander Barboza durante treino pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Alexander Barboza durante treino pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 28/04/2026 18:45

Rio - O Botafogo finalizou os últimos detalhes e o zagueiro Alexander Baborza, de 31 anos, será jogador do Palmeiras. O argentino se despede do clube carioca na partida contra o Independiente Petrolero, pela Sul-Americana, nesta terça-feira (dia 28). As informações são do jornalista César Luis Merlo.

A transferência será feita por R$ 20 milhões. A expectativa é que o argentino realize exames médicos e assine contrato com o Palmeiras nas próximas horas.

Barboza tinha contrato com o Botafogo até o fim desta temporada e tinha o desejo de sair. O Alvinegro também desejava a negociação para lucrar com a operação.

No total, o argentino entrou em campo pelo clube carioca em 118 partidas, anotou quatro gols e deu quatro assistências. Ele conquistou a Libertadores e o Brasileiro em 2024.