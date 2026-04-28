Alexander Barboza durante treino pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

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Rio - O Botafogo finalizou os últimos detalhes e o zagueiro Alexander Baborza, de 31 anos, será jogador do Palmeiras. O argentino se despede do clube carioca na partida contra o Independiente Petrolero, pela Sul-Americana, nesta terça-feira (dia 28). As informações são do jornalista César Luis Merlo.
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A transferência será feita por R$ 20 milhões. A expectativa é que o argentino realize exames médicos e assine contrato com o Palmeiras nas próximas horas.
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Barboza tinha contrato com o Botafogo até o fim desta temporada e tinha o desejo de sair. O Alvinegro também desejava a negociação para lucrar com a operação.
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No total, o argentino entrou em campo pelo clube carioca em 118 partidas, anotou quatro gols e deu quatro assistências. Ele conquistou a Libertadores e o Brasileiro em 2024.
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Alexander Barboza durante treino pelo Botafogo
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