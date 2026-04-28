Durcesio Mello, novo diretor geral da SAF do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Durcesio Mello, novo diretor geral da SAF do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 28/04/2026 21:30

Rio - A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu nesta terça-feira (28) os direitos de voto da Eagle na SAF do Botafogo. A decisão do juiz Marcelo Mondego de Carvalho Lima, da 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do TJ-RJ, manteve Durcesio Mello no cargo de diretor geral na ausência de John Textor, que foi afastado por decisão do Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas

"Defiro a suspensão dos direitos políticos da EAGLE BIDCO para votar em qualquer deliberação da SAF BOTAFOGO, bem como qualquer gestor ou preposto que a represente na gestão da Requerente, mantendo-se, integralmente, os direitos políticos do BOTAFOGO FUTEBOL E REGATAS", diz um trecho da decisão do juiz Marcelo Mondego de Carvalho Lima.

Apesar de afastado do comando, John Textor continua presente no dia a dia do Botafogo. Apesar da figura imediatamente abaixo do empresário americano ser Danilo Caixeiro, que é chefe operacional, mas a SAF escolheu Durcesio Mello, ex-presidente do clube social, para exercer a função de diretor geral. Em nota, a SAF celebrou a decisão da Justiça.

"A decisão representa um passo fundamental para conter iniciativas que vinham gerando insegurança jurídica e operacional, inclusive com impactos diretos na capacidade da SAF de atrair investimentos, concluir negociações estratégicas e honrar compromissos essenciais, como o pagamento de atletas, funcionários e prestadores de serviços", publicou.

Veja o comunicado completo da SAF do Botafogo:

"A SAF Botafogo informa que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proferiu decisão concedendo medidas urgentes para assegurar a continuidade de suas atividades e a estabilidade de sua gestão, diante do grave cenário financeiro e institucional enfrentado pela companhia.

Na decisão, o Poder Judiciário reconheceu que a instabilidade recente, agravada por atos do acionista controlador, Eagle Football Holdings Bidco Limited, vinha comprometendo a governança da SAF e dificultando a implementação de medidas essenciais para a preservação da empresa.

Diante desse contexto, o Juízo determinou a suspensão dos direitos políticos da Eagle, impedindo sua interferência em deliberações societárias, bem como a nomeação de Durcésio Andrade Mello como gestor interino, com a missão de restabelecer a normalidade administrativa, garantir a continuidade das operações e viabilizar soluções imediatas para o reequilíbrio financeiro da companhia.

A decisão representa um passo fundamental para conter iniciativas que vinham gerando insegurança jurídica e operacional, inclusive com impactos diretos na capacidade da SAF de atrair investimentos, concluir negociações estratégicas e honrar compromissos essenciais, como o pagamento de atletas, funcionários e prestadores de serviços.

A SAF Botafogo reitera que permanece em plena atividade, disputando todas as competições e conduzindo normalmente suas operações, agora sob um ambiente de maior estabilidade e segurança institucional. A companhia ressalta, ainda, que o procedimento arbitral em curso seguirá seu trâmite próprio, mas reafirma sua confiança de que os fatos ali discutidos serão devidamente esclarecidos à luz da legalidade e da boa-fé.

Por fim, a SAF Botafogo reafirma seu compromisso com a transparência, a responsabilidade na gestão e a preservação de seu projeto esportivo, sempre em respeito à sua torcida, parceiros e à história do Botafogo".