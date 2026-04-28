"Defiro a suspensão dos direitos políticos da EAGLE BIDCO para votar em qualquer deliberação da SAF BOTAFOGO, bem como qualquer gestor ou preposto que a represente na gestão da Requerente, mantendo-se, integralmente, os direitos políticos do BOTAFOGO FUTEBOL E REGATAS", diz um trecho da decisão do juiz Marcelo Mondego de Carvalho Lima.
Apesar de afastado do comando, John Textor continua presente no dia a dia do Botafogo. Apesar da figura imediatamente abaixo do empresário americano ser Danilo Caixeiro, que é chefe operacional, mas a SAF escolheu Durcesio Mello, ex-presidente do clube social, para exercer a função de diretor geral. Em nota, a SAF celebrou a decisão da Justiça.
"A decisão representa um passo fundamental para conter iniciativas que vinham gerando insegurança jurídica e operacional, inclusive com impactos diretos na capacidade da SAF de atrair investimentos, concluir negociações estratégicas e honrar compromissos essenciais, como o pagamento de atletas, funcionários e prestadores de serviços", publicou.
Veja o comunicado completo da SAF do Botafogo:
"A SAF Botafogo informa que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proferiu decisão concedendo medidas urgentes para assegurar a continuidade de suas atividades e a estabilidade de sua gestão, diante do grave cenário financeiro e institucional enfrentado pela companhia.
Na decisão, o Poder Judiciário reconheceu que a instabilidade recente, agravada por atos do acionista controlador, Eagle Football Holdings Bidco Limited, vinha comprometendo a governança da SAF e dificultando a implementação de medidas essenciais para a preservação da empresa.
Diante desse contexto, o Juízo determinou a suspensão dos direitos políticos da Eagle, impedindo sua interferência em deliberações societárias, bem como a nomeação de Durcésio Andrade Mello como gestor interino, com a missão de restabelecer a normalidade administrativa, garantir a continuidade das operações e viabilizar soluções imediatas para o reequilíbrio financeiro da companhia.
A decisão representa um passo fundamental para conter iniciativas que vinham gerando insegurança jurídica e operacional, inclusive com impactos diretos na capacidade da SAF de atrair investimentos, concluir negociações estratégicas e honrar compromissos essenciais, como o pagamento de atletas, funcionários e prestadores de serviços.
A SAF Botafogo reitera que permanece em plena atividade, disputando todas as competições e conduzindo normalmente suas operações, agora sob um ambiente de maior estabilidade e segurança institucional. A companhia ressalta, ainda, que o procedimento arbitral em curso seguirá seu trâmite próprio, mas reafirma sua confiança de que os fatos ali discutidos serão devidamente esclarecidos à luz da legalidade e da boa-fé.
Por fim, a SAF Botafogo reafirma seu compromisso com a transparência, a responsabilidade na gestão e a preservação de seu projeto esportivo, sempre em respeito à sua torcida, parceiros e à história do Botafogo".
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