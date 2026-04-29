Gramado do Nilton Santos foi motivo de reclamação em Botafogo x Independiente Petrolero - Vitor Silva / Botafogo

Gramado do Nilton Santos foi motivo de reclamação em Botafogo x Independiente PetroleroVitor Silva / Botafogo

Publicado 29/04/2026 14:11

técnico do Independiente Petrolero, Thiago Leitão. Após a derrota de sua equipe por

O gramado sintético do Nilton Santos voltou a ser alvo de reclamações, agora do. Após a derrota de sua equipe por 3 a 0 para o Botafogo , pela Copa Sul-Americana, o brasileiro considerou que o campo não estava em boas condições.

"Eu acho que o Botafogo tem uma grande vantagem neste campo, que é algo que, para nós, é novo, jogar em um campo sintético. Eu pensei que este sintético seria de uma melhor qualidade, mas eu costumo jogar com os meus filhos em um carpete igual a esse campo", afirmou em coletiva.

Thiago Leitão, que está na Bolívia desde 2006, explicou o que não gostou do gramado do Nilton Santos.



"É um campo duro, rápido, a bola pinga muito, é uma dificuldade tremenda para jogar em um campo assim. Eu acho que pelo tamanho deste torneio, que exige muito cuidados dos clubes, um campo adequado seria o ideal. Sofremos muito, volto a dizer, não é o piso ideal para você praticar um jogo de alta intensidade, aí começa já a nossa dificuldade. É a casa do Botafogo, temos que respeitar", completou.



O Independiente Petrolero ainda não venceu na Copa Sul-Americana de 2026. Em três rodadas, o time boliviano perdeu os três jogos (Botafogo, Caracas e Racing) e não soma pontos no grupo E. Já na fase preliminar, empatou sem gols com o Deportivo Guabirá e se classificou nos pênaltis.