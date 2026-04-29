Marçal em ação pelo Botafogo no duelo com o Independiente Petrolero (BOL), no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Marçal em ação pelo Botafogo no duelo com o Independiente Petrolero (BOL), no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 29/04/2026 10:35

Ao todo, esteve em campo por 23 minutos e somou 22 ações com a bola. No ataque, deu três chutes, sendo um na trave, e criou duas grandes chances. Os números são do 'Sofascore'.

O experiente defensor pode ser peça importante para Franclim Carvalho, que ganha mais uma opção para rodar o time - especialmente para dar descanso a Alex Telles, um dos jogadores mais acionados neste início de ano. Caio Roque e Johan Hernández são outros que lutam por espaço no setor.

Marçal ainda tem capacidade para atuar na linha de zaga, como já fez em oportunidades anteriores. O próximo compromisso do Botafogo será contra o Remo, sábado (2), no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso precisa vencer para seguir firme na parte de cima da tabela. Neste momento, soma 17 pontos e ocupa a oitava posição.