Marçal em ação pelo Botafogo no duelo com o Independiente Petrolero (BOL), no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

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Rio - Depois de quase dois meses afastado dos gramados, Marçal voltou a jogar pelo Botafogo na vitória por 3 a 0 sobre o Independiente Petrolero (BOL), na última terça-feira (28), no Nilton Santos, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O lateral-esquerdo começou no banco de reservas, mas foi acionado durante a segunda etapa.
Ao todo, esteve em campo por 23 minutos e somou 22 ações com a bola. No ataque, deu três chutes, sendo um na trave, e criou duas grandes chances. Os números são do 'Sofascore'. 
O experiente defensor pode ser peça importante para Franclim Carvalho, que ganha mais uma opção para rodar o time - especialmente para dar descanso a Alex Telles, um dos jogadores mais acionados neste início de ano. Caio Roque e Johan Hernández são outros que lutam por espaço no setor.
Marçal ainda tem capacidade para atuar na linha de zaga, como já fez em oportunidades anteriores. O próximo compromisso do Botafogo será contra o Remo, sábado (2), no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso precisa vencer para seguir firme na parte de cima da tabela. Neste momento, soma 17 pontos e ocupa a oitava posição.
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Marçal em ação pelo Botafogo no duelo com o Independiente Petrolero (BOL), no Nilton Santos
Marçal treinou com o elenco, mas é dúvida para jogo contra o Racing
Treino do Botafogo, Espaco Lonier. 29 de Abril de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.
Treino do Botafogo, Espaco Lonier. 29 de Abril de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.