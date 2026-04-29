Marçal em ação pelo Botafogo no duelo com o Independiente Petrolero (BOL), no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo
De volta, Marçal pode ser peça importante para Franclim Carvalho no Botafogo
Lateral-esquerdo, que também joga como zagueiro, amplia leque de opções do técnico português
Botafogo deve buscar reposição a Barboza e um novo goleiro em janela de junho
No momento, transfer ban impede o clube de contratar
Botafogo supera crise nos bastidores e troca de técnico, e termina mês invicto
Mesmo com mudança de treinador e afastamento de John Textor, Alvinegro segue vivo em três competições
Mateo Ponte vibra com gol e exalta vitória do Botafogo: ‘Nós merecemos’
Lateral-direito aproveitou oportunidade entre os titulares na Copa Sul-Americana
Montoro se torna o jogador mais jovem a marcar pelo Botafogo na Sul-Americana
Argentino balançou a rede na vitória sobre o Independiente Petrolero (BOL)
Brasileiro que enfrentou Botafogo detona gramado do Nilton Santos
Técnico Thiago Leitão compara campo a carpete que costuma "brincar com meus filhos'
Em meio à crise, SAF do Botafogo contrata novo diretor financeiro
Carlos Martins tem experiência em governança e recuperação de performance financeira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.