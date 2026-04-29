Botafogo terminou o mês de abril invicto - Vítor Silva/Botafogo

Botafogo terminou o mês de abril invicto Vítor Silva/Botafogo

Publicado 29/04/2026 19:30 | Atualizado 29/04/2026 19:54

Rio - Apesar do caos administrativo, da crise financeira e da troca de técnico, o Botafogo conseguiu se blindar dos problemas e terminou o mês de abril invicto. Após vencer o Independiente Petrolero, da Bolívia, por 3 a 0 , nesta última terça-feira (28), no Nilton Santos, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, o Alvinegro completou nove jogos de invencibilidade.

Dentro de campo, o Botafogo mostra sua força e vive um momento bem diferente dos bastidores. Em meio ao clima de incerteza com o afastamento de John Textor do comando da SAF por decisão do Tribunal Arbitral e os problemas financeiros, o Alvinegro conquistou seis vitórias e três empates em nove jogos disputados no mês de abril. Um cenário bastante diferente do que ocorre fora das quatro linhas.

A última derrota do Botafogo aconteceu no dia 29 de março. Na ocasião, o Alvinegro disputou o primeiro jogo após a demissão do argentino Martin Anselmi e foi goleado pelo Athletico-PR por 4 a 1, na Arena da Baixada. Desde então, foram nove jogos, seis vitórias e três empates, com compromissos em três frentes: Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana.

Nas vitórias sobre Mirassol (3 a 2) e Vasco (2 a 1), o auxiliar e técnico do sub-20 Rodrigo Bellão comandou o Botafogo. Depois, Franclim Carvalho assumiu o comando e deu sequência a série invicta. Desde a chegada do português, que é ex-auxiliar de Artur Jorge e já trabalhou no Botafogo anteriormente, foram quatro vitórias e três empates em sete partidas.

Com o resultado, o Botafogo chegou a sete pontos e se isolou na liderança do Grupo E da Sul-Americana. O Alvinegro volta a campo no próximo sábado (2), às 16h (de Brasília), contra o Remo, no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão. Já o próximo compromisso na competição continental será diante do Racing, da Argentina, dia 6, às 21h30, novamente em casa.

Campanha do Botafogo em abril:

01/04 – Botafogo 3×2 Mirassol – Brasileirão

04/04 – Vasco 1×2 Botafogo – Brasileirão

09/04 – Botafogo 1×1 Caracas (VEN) – Sul-Americana

12/04 – Botafogo 2×2 Coritiba – Brasileirão

15/04 – Racing (ARG) 2×3 Botafogo – Sul-Americana

18/04 – Chapecoense 1×4 Botafogo – Brasileirão

21/04 – Botafogo 1×0 Chapecoense – Copa do Brasil

25/04 – Botafogo 2×2 Internacional – Brasileirão

28/04 – Botafogo 3×0 Independiente Petrolero (BOL) – Sul-Americana