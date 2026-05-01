Kadir em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Kadir em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 01/05/2026 19:36 | Atualizado 01/05/2026 21:25

Rio - Com moral sob o comando de Franclim Carvalho, Kadir tem aproveitado as oportunidades recebidas no time principal do Botafogo . Joia da base, o panamenho valorizou o momento que vive e fez questão de exaltar o trabalho do técnico português.

"Eu me sinto muito feliz por estar no time principal, entrando nos jogos e tendo minutagem. É muito lindo. Estou aproveitando, é uma oportunidade que tenho que aproveitar. Sou novo, tem muitos jogadores com maior experiência. Tenho que respeitar também, mas graças a Deus estou tendo oportunidades e ajudando o time", declarou o garoto de 18 anos, em entrevista ao canal oficial do clube.

"Ele (Franclim Carvalho) não é de falar muito, mas as coisas que ele fala já te dá um recado, sabe? Passa algo que você pode melhorar. No treino, me fala as coisas que tenho que melhorar, eu faço o que fala e dá certo. Agradeço por acreditar em mim", completou.