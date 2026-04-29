Mateo Ponte comemora gol marcado pelo Botafogo sobre o Independiente Petrolero (BOL), no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo
"A sensação de marcar é sempre boa, uma sensação indescritível. É uma característica minha, pisar na área e aproveitar o espaço nas costas da defesa, já fiz alguns gols assim. Quando vi a bola chegar no Telles, já sabia que a bola poderia chegar ali no espaço. Fui feliz e consegui contribuir com a equipe na parte ofensiva", declarou o jogador, após o confronto.
"Mais uma vitória fundamental na nossa caminhada. Nunca são jogos fáceis, mas conseguimos impor nosso ritmo e fazer o nosso jogo dentro de casa, diante da nossa torcida. Nós merecemos. O importante é seguir com essa mentalidade, trabalhando, para seguirmos evoluindo", completou.
O próximo compromisso será contra o Remo, sábado (2), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo precisa vencer para seguir firme na parte de cima da tabela. Neste momento, soma 17 pontos e ocupa a oitava posição.
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