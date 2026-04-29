Alex Telles com a bola, durante o jogo contra o Independiente Petrolero - Vítor Silva / Botafogo

Alex Telles com a bola, durante o jogo contra o Independiente PetroleroVítor Silva / Botafogo

Publicado 29/04/2026 11:57





"Na moral, quero responder do jogo. Isso aí já massacram a gente toda semana, já falam do Botafogo demais, precisam de um respeito maior pelo Botafogo. Vou responder ao que cabe a mim como um dos líderes, como jogador, que é o resultado, é a vitória, nove jogos sem perder, isso tem que ser valorizado", disse. Rio — O lateral-esquerdo Alex Telles se irritou com uma pergunta sobre a crise financeira vivida pelo Botafogo, com conflitos na gestão da SAF e a negociação de Barboza com o Palmeiras. Em entrevista na zona mista após a vitória sobre o Independiente Petrolero por 3 a 0 nesta terça-feira (28) , o defensor deu a sua opinião e valorizou a sequência do time de nove jogos sem perder."Na moral, quero responder do jogo. Isso aí já massacram a gente toda semana, já falam do Botafogo demais, precisam de um respeito maior pelo Botafogo. Vou responder ao que cabe a mim como um dos líderes, como jogador, que é o resultado, é a vitória, nove jogos sem perder, isso tem que ser valorizado", disse.

Logo depois, Alex Telles destacou as qualidades no trabalho de Franclim. "A gente vem numa crescente. Mais um gol de lateral para lateral, isso é trabalhado. Fico feliz em ajudar a equipe. O grupo está se fortalecendo cada vez mais, o Franclim está conseguindo colocar o trabalho dele em prática. A gente fica feliz com essa sequência e pretende cada vez mais prolongar isso."

O Botafogo volta a campo para enfrentar o Remo neste sábado (2), às 16h, no estádio Nilton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.