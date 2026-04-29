Alexander Barboza não sabe quando será o último jogo pelo Botafogo antes de sair - Vítor Silva/Botafogo

Alexander Barboza não sabe quando será o último jogo pelo Botafogo antes de sairVítor Silva/Botafogo

Publicado 29/04/2026 09:48

sua venda, por cerca de R$ 20 milhões.

Alexander Barboza admitiu que não sabe se a vitória por 3 a 0 sobre o Independiente Petrolero foi a última partida pelo Botafogo. O zagueiro confirmou que ainda negocia com o Palmeiras, mas que já existe um acerto entre os dois clubes pela

Um dos principais entraves até o momento é o valor da comissão ao empresário.



"Não vou falar nesse momento sobre renovação. O tema de tempo e valor estavam acordados. Minhas dúvidas são por outro lado. Eu não vou falar disso. Hoje sou jogador do Botafogo. Preciso estar focado nisso até o momento em que o clube decida que eu não tenha que estar mais aqui. Eles têm tudo acordado com o Palmeiras. Sou eu que não acordei ainda. Não posso fazer muito agora", afirmou Barboza na zona mista após a partida.



queria uma situação financeira melhor no departamento e também a permanência de dois dos atuais dirigentes que comandam o futebol: o diretor de gestão esportiva da SAF, Alessandro Brito, e o responsável por negociar com jogadores, Deive Bandeira.

O jogador argentino ainda confirmou que a renovação com o Glorioso não saiu devido a falta de garantias que pediu . Diante das incertezas atuais da SAF, ele: o diretor de gestão esportiva da SAF, Alessandro Brito, e o responsável por negociar com jogadores, Deive Bandeira.

"A minha ideia era renovar o contrato, mas eu precisava de outras coisas, além do salário e de outras coisas. Não é fácil agora. Eu entendi. Por isso, prefiro deixar as coisas assim. Se a minha saída for concretizada, voltarei a falar", disse.

Barboza segue com o futuro indefinido, mas a tendência é a transferência para o Palmeiras. Resta saber quando, até porque o clube deseja a chegada do zagueiro o quanto antes mesmo só podendo registrá-lo no meio do ano. Enquanto o Botafogo gostaria de contar com ele até a Copa do Mundo.



"Sei que estou na história do clube, estou aqui com uma foto com duas taças nas mãos. Isso não é fácil. Nem todos jogadores são campeões. Eu construí isso, ninguém me deu de presente. Eu ganhei o respeito e tudo que tenho. Não sei se foi meu último jogo. Tomara que não", afirmou.



"Tem mais um mês para a janela abrir, tenho contrato... Não sei o que pode acontecer. Futebol muda muito rápido. Estou focado aqui até o dia que decidam que vou embora. Se eu sair, vou falar tudo que tenho para falar".