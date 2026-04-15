Barboza em ação pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Barboza em ação pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 15/04/2026 10:01

"Se Alessandro Brito e Deive Bandeira ficarem no Botafogo, Barboza renova. Somente se ambos ficarem. Somente eles", explicou Juan Cruz Oller ao Canal Vasco e ao VDG-CAST, dois canais vascaínos para os quais o empresário deu entrevista.



Barboza tem contrato com o Botafogo somente até o fim de 2026 e tem prioridade em permanecer. Ainda segundo Oller, não houve conversas com outros clubes.



Em relação a Alessandro Brito, que é diretor de gestão esportiva da SAF, e Deive Bandeira, cujo carego é de diretor de trading, responsável por negociar jogadores, o Botafogo pretende mantê-los. Ambos, inclusive, assinaram um novo contrato até o fim de 2029.