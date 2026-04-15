Barboza em ação pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo

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A renovação de Alexander Barboza com o Botafogo até 2029 está encaminhada desde janeiro, mas ainda não foi concretizada. O zagueiro argentino está preocupado com o futuro da SAF diante da crise financeira e da briga entre sócios e, por isso, seu empresário apontou uma condição importante para a assinatura do novo acordo.

Segundo ele, a permanência de dois dos atuais dirigentes que comandam o departamento de futebol é fundamental.
"Se Alessandro Brito e Deive Bandeira ficarem no Botafogo, Barboza renova. Somente se ambos ficarem. Somente eles", explicou Juan Cruz Oller ao Canal Vasco e ao VDG-CAST, dois canais vascaínos para os quais o empresário deu entrevista.
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Barboza tem contrato com o Botafogo somente até o fim de 2026 e tem prioridade em permanecer. Ainda segundo Oller, não houve conversas com outros clubes.
Em relação a Alessandro Brito, que é diretor de gestão esportiva da SAF, e Deive Bandeira, cujo carego é de diretor de trading, responsável por negociar jogadores, o Botafogo pretende mantê-los. Ambos, inclusive, assinaram um novo contrato até o fim de 2029.