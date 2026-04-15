Franclim Carvalho no jogo entre Racing e Botafogo - Juan Mabromata / AFP

Franclim Carvalho no jogo entre Racing e BotafogoJuan Mabromata / AFP

Publicado 15/04/2026 23:52

Argentina - Franclim Carvalho elogiou a postura e a mentalidade do Botafogo na vitória sobre o Racing por 3 a 2 no El Cilindro, na noite desta quarta-feira (15), pela Sul-Americana, mas também fez um alerta. Na entrevista coletiva após o jogo, o técnico ressaltou que o time não pode sofrer tantos gols.

"Muito contente com a atitude e com a mentalidade. Hoje, necessitamos correr muito, lutar, saltar, fazer faltas e correr muito sem parar. Jogamos duas partidas antes em casa contra o Coritiba e Caracas completamente diferentes. Tivemos muita bola, tentamos marcar, controlamos a partida com a bola".

"Hoje foi diferente. Falei com os jogadores antes e eles sentiram isso. Estou muito contente com a mentalidade dos jogadores, mas não podemos sofrer tantos gols como temos sofrido. Temos uma margem grande para melhorar".

A última partida em que a defesa do Botafogo não foi vazada aconteceu em 28 de fevereiro, no empate em 0 a 0 com Boavista, pelo jogo da volta da semifinal da Taça Rio.



Durante a coletiva, o treinador afirmou estar satisfeito pelos três pontos, mas também citou que o Botafogo precisa melhorar sem a bola.

"É muito importante para todos trabalhar em cima das vitórias. Os jogadores têm tentado acertar as ideias que propomos. Estou satisfeito pelos três pontos, mas temos muito trabalho pela frente, porque temos que melhorar, principalmente sem a bola"

No jogo desta noite, o Racing aproveito um vacilo de Neto para abrir o placa logo aos quatro minutos. Ainda no primeiro tempo, porém, Artur Cabral e Júnior Santos viraram para o Glorioso. Na etapa complementar, Martínez deixou tudo igual, mas Danilo apareceu nos acréscimos para garantir a vitória do Botafogo.

"Creio que foi uma partida difícil para nós. Começamos perdendo, depois tentamos, viramos para 2 a 1. No segundo tempo sofremos o empate em um momento que falamos ontem, não pode. Mas depois, no fim do jogo, buscamos os três pontos muito importantes para nós. Foi uma partida muito difícil, o Racing coloca ritmo muito alto, é difícil controlar isso. Tentamos controlar sem a bola e conseguimos os três pontos".