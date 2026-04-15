Franclim Carvalho no jogo entre Racing e BotafogoJuan Mabromata / AFP
Franclim elogia postura e mentalidade dos jogadores do Botafogo: 'Muito contente'
Glorioso venceu o Racing por 3 a 2 na Argentina e lidera o Grupo E da Sul-Americana
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Danilo cita dedicação e foco do Botafogo em vitória: 'Todos correram do começo ao fim'
Volante anotou o gol da vitória do Glorioso já nos acréscimos
Danilo marca nos acréscimos, e Botafogo vence o Racing fora de casa
Com o resultado, o Glorioso chegou aos quatro pontos e lidera o Grupo E
Presidente do Botafogo social reage ao anúncio de venda em jornal: 'Desagradável'
Por outro lado, ele citou que 'é parte de um rito que o administrador judicial indicado pela Justiça inglesa tem que fazer'
Comentarista da Globo detona John Textor: 'Só aparece quando o Botafogo ganha'
Ex-jogador passou pelo Glorioso na base e criticou a gestão do americano
Empresário cita condição de Barboza para renovação com o Botafogo
Zagueiro está em último ano de contrato e renovação está emperrada por problemas da SAF
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