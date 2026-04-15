Depois de estrear na Sul-Americana com um empate frustrante, o Botafogo foi até a Argentina enfrentar o Racing e voltará para o Brasil com os três pontos. Em um jogo animado nesta quarta-feira (15), o time de Franclim Carvalho venceu o adversário por 3 a 2 no El Cilindro, pela segunda rodada do Grupo E. O Glorioso viu Sosa colocar a equipe da casa em vantagem logo no início da partida depois de uma falha do goleiro Neto, que teria uma atuação segura no decorrer do jogo. Depois de um começo difícil, os visitantes melhoraram e viraram ainda no primeiro tempo com Arthur Cabral e Júnior Santos. Na etapa complementar, Martínez deixou tudo igual, mas Danilo apareceu nos acréscimos para garantir o triunfo alvinegro.
fotogaleria
A partida desta noite aconteceu com portões fechados, já que o Racing cumpre punição pela festa da torcida na última Libertadores. Com o resultado desta noite, o Glorioso chegou aos quatro pontos e lidera o Grupo E.
Agora, o Botafogo vira a chave para o Campeonato Brasileiro. A equipe de Franclim Carvalho enfrentará a Chapecoense no sábado (18), a partir das 18h30, na Arena Condá.
O Botafogo foi a campo oito mudanças em relação ao time titular do empate com o Coritiba em 2 a 2. Uma delas foi a saída de Raul para a entrada de Neto, que falhou logo com quatro minutos.
Ignacio Rodríguez cobrou falta pelo lado esquerdo, mas o goleiro não achou nada ao sair para fazer o corte. Assim, a bola chegou até Santiago Sosa, que apareceu para finalizar de cabeça e balançar a rede. Com a vantagem no marcador, a equipe argentina criou duas boas chances logo depois: na primeira, Ferraresi salvou; posteriormente, Neto fez grande defesa.
Passado esse período, o Botafogo cresceu na partida e contou com um vacilo da defesa do Racing para deixar tudo igual. Após um corte de cabeça, a bola bateu no próprio companheiro e sobrou para Arthur Cabral. O centroavante invadiu a área, ficou cara a cara com o goleiro e marcou aos 23.
O time de Franclim Carvalho seguia bem em campo e virou o jogo aos 41 minutos. Alexander Barboza descolou ótimo lançamento para Júnior Santos, que partiu do campo de defesa. O camisa 7 ficou de frente para o goleiro e não desperdiçou.
Antes da ida para o intervalo, o Racing assustou com uma finalização de cabeça, mas Neto estava bem posicionado e fez a defesa à queima-roupa.
Na etapa complementar, a equipe argentina voltou melhor e passou perto do empate por volta dos seis minutos, mas Neto fez mais uma boa defesa. Pouco depois, o Botafogo teve uma ótima chance de ampliar a vantagem, mas Júnior Santos demorou a dar o passe para Edenilson, que estava na área, segurou a bola e não aproveitou a oportunidade.
O Racing seguia com mais posse de bola e, quando encontrou espaço, não perdoou o Botafogo. Cannavo correu nas costas da marcação pelo lado direito, invadiu a área e cruzou para Martínez só empurrar a bola para o gol.
Foi um banho de água fria para o Botafogo, mas o time se mostrou resiliente e conseguiu deixar a partida mais equilibrada, mas ainda faltava criar uma grande jogada e finalizar com categoria, o que aconteceu nos acréscimos. Kadir recebeu a bola pelo lado esquerdo e, na área, fez o cruzamento rasteiro preciso para Danilo mandar a bola para o fundo da rede.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.